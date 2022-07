Vincent Kompany staat voor de vuurdoop met ‘bouwwerf’ Burnley: “Ik betwijfel of alles al perfect zal lopen”

BUITENLANDS VOETBALUp the Clarets! Vincent Kompany staat voor zijn debuut als coach van Burnley. Na een maand onder zijn bewind is weinig nog wat het was op Turf Moor. Een frisse wind in de staf, een spelerskern waar met de borstel door werd gegaan, en een paars-witte tint over de hele lijn. “De cultuur van de club ga ik niet veranderen, het systeem wel. Niemand klaagt toch over een coach die wil aanvallen en goals maken?”