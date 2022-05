Vincent Kompany op het punt Anderlecht te verlaten voor Burnley - Mazzu gepolst als mogelijke opvolger

La Liga “Het beste nieuws van de dag”, zo valt binnen Real Madrid te horen: Eden Hazard hervat groepstrai­ning

En dan nu in een langgerekte lijn richting het WK eind dit jaar in Qatar? We kunnen het maar hopen. Feit is dat Eden Hazard vandaag, anderhalve maand nadat het plaatje in zijn rechterenkel verwijderd is, voor het eerst een groepstraining van Real Madrid opnieuw afwerkte.

