Vincent Kompany met Burnley op bezoek bij Man United: “Dit is een mooie test”

Hoogdag voor Vincent Kompany, die voor een hoogtepunt in zijn relatief jonge trainerscarrière staat. In de zestiende finales van de Carabao Cup keert de Man City-legend vanavond terug naar Old Trafford, waar hij met Burnley het grote Man United te lijf gaat. Een testcase voor de coach, die veel hoger mikt dan Burnley en The Championship.

Kompany ziet de match tegen Man United als een barometer. “We krijgen de kans om ons te meten tegen de allerbesten. Dat op zich is veel meer opwindend dan op Old Trafford spelen.” Voor Kompany is The Theatre of Dreams niets nieuw. In totaal speelde hij 24 keer tegen Man United, waarvan hij 10 duels won, 3 keer gelijk speelde en dus 11 keer verloor.

Volledig scherm © Photo News

“We willen zien hoe ver of dicht we verwijderd zijn van hun niveau,” liet Kompany in de aanloop van de match aantekenen. Burnley lijkt op weg naar de Premier League, waar Kompany volgend seizoen als coach zijn debuut zou moeten maken. Na zijn avontuur bij Anderlecht is het een publiek geheim dat de ex-Rode Duivel het als trainer wil maken in de Premier League… en dus staat ook hij voor een mooie test op het allerhoogste podium. Burnley mag ambitieus zijn tegen een topclub, die weliswaar zes weken geen wedstrijd heeft gespeeld.

Hoewel Kompany mede door omstandigheden weinig succesvol was bij Anderlecht, wordt hij in Engeland nu al gelauwerd om zijn skills als manager. In een mum van tijd maakte hij van Burnley een attractief spelende titelkandidaat, daar waar de club het onder Sean Dyche jarenlang op een andere manier deed. De weg naar de absolute top in zijn tweede thuisland is dan wel nog lang, woensdagavond kan Kompany op het voor hem speciale Old Trafford alvast punten scoren.

