Vincent Kompany, die langdurig contract tekende, geeft eerste persconferentie bij Burnley: “Ik hoefde niet te vertrekken bij Anderlecht”

Een flesje water in de hand. De typische pet op het hoofd. Vincent Kompany arriveerde met een brede glimlach in de perszaal van Burnley voor z’n eerste persconferentie als manager van de club. Geen vraag ging hij uit de weg. Zelfs niet eentje over zijn verblijfplaats. In sommige Engelse media verscheen namelijk het verhaal dat hij zou ‘strijden’ met de coach van Blackburn om een luxueus appartement in Lancashire. “Het eerste valse gerucht is al verspreid”, lachte ‘VK’. “Ik heb eerder in deze regio gewoond (toen hij bij Manchester City speelde, red.). Geen zorgen. ‘I have held on to some things.’ Ik moest niet zoeken naar een huis.”

Zo, dat gerucht was ook weer van de baan. Kompany benadrukte dat Burnley niet zomaar een tussenstap is voor hem. “Kijk, ik moest niet vertrekken (bij Anderlecht, red.). En ik had ook nog andere opties dan Burnley. Maar ik heb met de voorzitter en andere mensen van de club gepraat over de korte en lange termijn. Over de problemen, oplossingen en mogelijkheden. Hun extreme transparantie heeft me overtuigd. Ik wil hier iets opbouwen. Daarom tekende ik ook een contract van vier tot vijf jaar. Ik ben geduldig. We weten waar we naartoe willen.”

Van Burnley, net gedegradeerd uit de Premier League, wordt verwacht meteen mee te dingen voor promotie. “Dat is de ambitie. Maar zelfs als dat niet lukt, zitten we in een rustige positie”, legde Kompany uit. “We weten hoe we de club moeten doen groeien. De Brentfords en Brightons van deze wereld zijn ook niet zomaar even uitgegroeid tot Premier League-middenmoters. Het is geen rocket science. We willen een team samenstellen met een goeie mix van ervaren spelers en jongens met potentieel. Je moet een duidelijke koers varen en tíjd krijgen. Al is rustig blijven vaak moeilijk in het voetbal.”

‘Wij zullen rustig proberen blijven, Vincent’, reageerde een journalist in de zaal. Waarop een grijnzende Kompany: “Daar zal ik je nog aan herinneren.”

Kompany danste gezwind rond de vragen over potentiële transfers. “We staan dichtbij enkele spelers. En dat er nog enkele sterkhouders vertrekken, is mogelijk. Maar zolang er geen handtekeningen zijn, kan ik niets zeggen.” Volgens de Britse pers wou Kompany Albert Sambi Lokonga graag huren van Arsenal, maar de Gunners zouden het Anderlecht-jeugdproduct dit seizoen in Londen houden.

