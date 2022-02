Villarreal en Real Madrid delen de punten, Hazard moet tevreden zijn met een korte invalbeurt

Eden Hazard paste andermaal niet in de plannen van Carlo Ancelotti. Wie wel aan de aftrap verscheen, was Gareth Bale. De Welshman speelde wel een enorm zwakke openingsfase. In de eerste twintig minuten had hij zowaar nul (!) baltoetsen. Niet enkel de Welshman begon flets aan de partij. Real Madrid kwam in de eerste periode amper in het stuk voor en mocht blij zijn dat het 0-0 stond aan de rust. Chukwueze liet Marcelo alle kleuren van de regenboog zien, maar de laatste pass ontbrak te vaak bij de Nigeriaan. Villarreal domineerde de eerste helft en de Nederlander Danjuma kwam dan ook erg dicht bij de openingsgoal, maar hij trapte op de paal. Courtois was gezien. De Koninklijke kwam niet verder dan enkele schuchtere pogingen.