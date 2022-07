Vier rode kaarten en totale chaos: oefenmatch tussen Wolves en Levante ontaardt volledig, maar beide teams eindigen toch met elf spelers

Voetbal Beckham komt nog eens terug op veelbespro­ken rode kaart tegen Argentinië op WK van 1998: “Op en naast het veld begin van een moeilijke periode”

Het was één van de dieptepunten in zijn carrière. Op het WK voetbal van 1998 pakte David Beckham rood in de achtste finale tegen Argentinië. Engeland verloor uiteindelijk de penaltyreeks en de grote ster werd de grote antiheld. Voor Beckham was dat de start van een zeer moeilijke periode, geeft hij vandaag toe. “Ik moest aan mezelf bewijzen dat ik nog op het hoogste niveau kon spelen", aldus Beckham, die ook onder meer lof heeft voor de fans van Manchester United (zie bovenstaande video).

