Vier jaar geleden nog van Barcelona, nu maakt Alex Song opvallende transfer naar ploeg(je) uit... Djibouti

Maar sinds 2014 gaat het steil bergaf in zijn carrière. Eerst volgde een uitleenbeurt aan West Ham United, daarna in 2016 een definitief vertrek naar het Russische Rubin Kazan. Twee jaar geleden werd zijn contract er verbroken en vond hij onderdak bij FC Sion in Zwitserland. Toen de club wegens de coronapandemie aan zijn spelersgroep vroeg om in te leveren, weigerden Song en acht andere spelers om een deel van hun loon af te staan. Gevolg: ze kregen hun ontslag. Song was sinds maart op zoek naar een nieuwe club en heeft die nu gevonden in Djibouti, een landje met amper een miljoen inwoners gelegen in de Hoorn van Afrika. Bij AS Arta-Solar7 tekende hij een contract voor twee jaar. Naast zijn job als voetballer zou hij er ook de jeugd gaan begeleiden.