Vice-wereldkampioen Kroatië onder druk tegen Schotland: “Staan er altijd op belangrijke afspraken”

EK voetbalDe druk wordt opgevoerd. Kroatië, verliezend finalist op het WK in Rusland, flirt met de uitschakeling op het EK. Enkel een zege in Glasgow tegen Schotland volstaat - waarschijnlijk - voor een plek in de 1/8ste finale.

11 Kroaten tegen 15.000 Schotten, zo zal het vanavond aanvoelen in Hampden Park voor de vice-wereldkampioen. Enkel een zege volstaat voor beide elftallen om - zo goed als zeker - door te gaan naar knock-out fase van het EK. Met een nederlaag tegen Engeland en een puntje tegen de Tsjechen voetbalt Kroatië dus echt met het mes op de keel. “Maar zo hebben we het graag”, vertelde Ivan Perisic. “We hebben tot dusver nog niet het echte Kroatië gezien op dit EK, maar op de belangrijke afspraken staan we er altijd.”

Sinds het afhaken van grote namen zoals Mandzukic en Rakitic, kijken de Kroaten nog meer in de richting van de ex-speler van Club Brugge. Met een goal tegen de Tsjechen hield hij de kansen op kwalificatie voor Kroatië gaaf. “Die wedstrijd tegen Tsjechië mochten we absoluut niet verliezen, die tegen Schotland is er eentje die we absoluut willen winnen. Ook al wordt dat moeilijk, want we spelen eigenlijk een uitwedstrijd in Glasgow.” De Schotten moeten ook winnen om door te gaan en dat opent perspectieven voor Kroatië. “Ik denk dat zij er niets mee opschieten om er vanavond een gesloten partij van te maken. Ik denk dat het partij wordt waarin beide elftallen vol voor de zege zullen gaan en dan denk ik dat wij meer kwaliteiten hebben.”

Coronageval bij Schotten

Perisic alludeerde ook even op de positieve coronatest van Billy Gilmour bij de Schotten. “Ik dacht dat bij een positieve test ook de rest van de ploeg in zelfisolatie moest gaan. Ik ben benieuwd welk elftal Schotland tussen de lijnen zal brengen. Dat gezegd zijnde moeten we ons niet te veel focussen op de omstandigheden in de marge. Als wij doen wat van ons verwacht wordt, dan winnen we die partij en hebben we een goede kans om door te stoten naar de tweede ronde. Onze supporters zijn er niet bij, maar ik weet dat ze ons volop steunen.”

Volledig scherm © EPA