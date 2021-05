Veteraan Dani Alves (38) keert terug in Braziliaanse selectie

Premier League Benteke zet claim EK-selectie kracht bij en scoort knap in Southamp­ton

12 mei Onderuit met Crystal Palace bij Southampton (3-1), maar wel opnieuw gescoord. Na nog geen twee minuten. Benteke bevestigde zijn prima vormpeil. De spits controleerde een vrije trap in het geharrewar met de borst, pakte vervolgens acrobatisch mee en werkte knap af. Zijn achtste goal dit seizoen in de Premier League, ongetwijfeld onder toeziend oog van Roberto Martínez, die volgende maandag zijn EK-selectie met 26 namen bekendmaakt. Via twee goals van Ings en eentje van Che Adams gingen de Eagles, veilig in de buik van het klassement, nog wel onderuit. Milivojevic miste een penalty op 1-2 voor Palace. Benteke werd in minuut 78 vervangen, even daarvoor was Michy Batshuayi ingevallen om het tij nog te keren. Tevergeefs.