Vertrek Kompany bij Anderlecht steeds waarschijnlijker, gesprekken met Burnley zouden lopen - Mazzu gepolst als mogelijke opvolger

Vrouwenvoetbal Amerikaan­se voetbal­bond gaat vrouwen evenveel betalen als mannen

Het had veel voeten in de aarde maar het doel van Megan Rapinoe en co is bereikt: de Amerikaanse voetbalbond zal z’n vrouwelijke speelsters evenveel betalen als z’n mannelijke. Dat werd opgenomen in de nieuwe cao die tot 2028 loopt.

18 mei