Verrassing van formaat: Frankrijk neemt Benzema mee naar EK

VoetbalEnorme verrassing in de EK-selectie van Frankrijk. Karim Benzema keert na zes jaar terug bij Les Bleus. Dat meldt de Franse krant L’Équipe.

Benzema was jaren niet meer welkom bij de Franse nationale ploeg. De vedette van Real Madrid werd in januari nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena. Benzema wordt ervan verdacht zijn voormalige ploegmaat bij Les Bleus te hebben aangemoedigd om geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden intieme beelden van Valbuena te verspreiden.

Valbuena moest naar verluidt 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en vroeg eerder aan het gerecht om het onderzoek te annuleren, maar daar is de Franse justitie dus niet op ingegaan. Door de affaire, die dateert uit 2015, verloor Benzema zijn plaats in de nationale ploeg. Hij was er dus niet bij toen Frankrijk de finale van het EK 2016 haalde en het WK 2018 won.

Daarnaast heeft Benzema een slechte relatie met bondscoach Didier Deschamps. De spits maakte het zichzelf de laatste jaren nog wat moeilijker door enkele uitspraken te doen richting de selectieheer - “Ik denk niet dat hij racistisch is, maar hij is op een bepaald moment wel geplooid voor racistische strekkingen in Frankrijk” - én ‘collega’ Olivier Giroud: “Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting? Ik weet dat ik de F1 ben. En dan ben ik nog aardig.”

En nu keert Benzema plots terug bij de Franse nationale ploeg. Een sensatie van jewelste. Het heeft natuurlijk alles te maken met zijn uitstekende prestaties op clubniveau. Dit seizoen trof hij al 29 keer raak voor Real Madrid, waardoor Deschamps hem toch opnam in de EK-selectie. Eén ding is zeker: Benzema zal niet misstaan in de spits bij Frankrijk.

