Vermoeide Abramovitsj beschuldigd van corruptie voor 3,2 miljard euro via afpersing met prostituees en kidnapping

Premier LeagueHet (Engelse) net rond Roman Abramovitsj (55) sluit zich steeds verder. De erg vermoeid uitziende oligarch - op de luchthaven van Tel Aviv gisteravond voor het eerst gespot sinds de Britse regering al zijn activa heeft bevroren - komt door een onderzoek van BBC in steeds nauwere schoentjes. Een hoog sensitief document bevestigt al eerder verdachte constructies, waarbij Abramovitsj voor meer dan 3 miljard euro opgelicht zou hebben en zijn rijkdom via afpersing en kidnapping afkocht.

In een ‘BBC Panorama’ blikt de Britse openbare omroep terug op hoe de Russische zakenman en bijna gewezen Chelsea-eigenaar op corrupte wijze fortuin heeft gemaakt. Meer bepaald de controversiële deal die hij met de Russische regering (lees: zijn goeie vriend Poetin) rond Sibneft sloot, wordt doorgelicht. Een verhaal dat sinds 2003 al bekend is. Abramovitsj betaalde 226 miljoen euro voor de oliemaatschappij, om die in 2005 terug te verkopen aan Rusland voor maar liefst 15 miljard.

Volgens zijn advocaten is er geen grond opdat Abramovitsj dat geld illegaal verkregen heeft - het tegendeel zou verbazen - maar de oligarch gaf voor een Britse rechter in 2011-2012 wel al toe dat hij in de Sibneft-deal corrupte betalingen heeft verricht, tijdens een zaak waarin hij samen met zijn zakenpartner Boris Berezovsky in 2012 terechtstond. Abramovitsj won die zaak echter, ondanks dat hij verklaarde dat de verkoop gefikst was en hoe hij via Berezovsky 9 miljoen euro aan iemand van het Kremlin had gegeven.

Quote Slavneft gaat naar mijnheer Abram­ovitsj, de prijs is al overeenge­ko­men en de Chinezen raken we wel kwijt. De rest zijn jouw zaken niet. Toenmalig Russisch Energieminister Vladimir Milov

Maar nu heeft BBC via een geheime bron een hoog sensitief document in haar bezit, waaraan het een Panorama-uitzending wijdt. Vijf pagina’s die in het geheim gekopieerd zijn uit files van politiediensten over Abramovitsj. De BBC heeft geen bewijs van de echtheid van het document, maar heeft vele van de beschreven details wel bevestigd gekregen. Zo staat beschreven hoe de Russische regering zich in de Sibneft-deal voor 3,2 miljard euro heeft laten “bedriegen”, wat ook bevestigd wordt door een Russische parlementaire onderzoekscommissie in 1997.

Volledig scherm Roman Abramovitsj in het Israëlische Tel Aviv. Hij nam er een vlucht naar Moskou. © REUTERS

‘BBC Panaroma’ zocht en vond de toenmalige openbare aanklager die de deal in de jaren 90 onderzocht, Yuri Skuratov. Hij stelt niets te weten van dat geheime document, maar bevestigt wel dat vele van de nu gelekte details kloppen. “Het was vooral een frauduleuze opzet. Zij die deel uitmaakten van de privatisering vormden een criminele groep zodat Abramovitsj en Berezovsky de regering konden laten geloven dat de bedrijven heus niet zo veel waard waren.” Het document toont ook dat Abramovitsj beschermd werd door de toenmalige Russische president Boris Yeltsin. En hoe de desbetreffende informatie verhuisde naar het Kremlin, net zoals Yeltsin het onderzoek van Skuratov staakte en hem uit zijn diensten ontzette.

Dat was in 1999, net nadat Skuratov op televisie verkondigd had dat hij namen had van “enkele welbekende Russische officials die illegaal geld naar Zwitserse bankrekeningen hadden versluisd”. Waarna er op een door de staat gecontroleerde tv-zender plots beelden opdoken van Skuratov in bed met twee sekswerkers. Volgens Skuratov waren die beelden fake, louter om hem in diskrediet te brengen. “Met mijn onderzoek naar de privatisering rond Sibneft kwam ik duidelijk te dicht in het vaarwater van Yeltsin en zijn familie.” Abramovitsj van zijn kant mocht zich wel vrij bewegen in de entourage van het Kremlin, zeker wanneer Poetin aan de macht kwam in 2000.

Volledig scherm Mei 2005: Roman Abramovitsj op bezoek bij Poetin in het Kremlin. © REUTERS

In het document is er naast Sibneft ook sprake van een andere frauduleuze operatie twee jaar later rond een tweede oliemaatschappij, Slavneft. Samen met een partner was Abramovitsj de grote gegadigde om te kopen, alleen bood een rivaliserend Chinees bedrijf het dubbele van de som die de Russen in gedachten hadden. Maar daar hadden veel Russische machtshebbers - gaande van het Kremlin tot het Russische parlement - alles behalve baat bij. Waarop de Russen er even voor de openbare verkoop in Moskou niet beter op vonden dan - volgens het document - een Chinees delegatielid te kidnappen.

“Het Chinese CNPC moest zich terugtrekken nadat een van zijn afgevaardigden alleen maar vrijgelaten zou worden, als het afzag van de deal”, zo staat er te lezen. BBC confronteerde de toenmalige Minister van Energie, Vladimir Milov, met die aantijgingen rond Slavneft. Van de gijzeling weet hij niets, maar Milov bevestigde wel dat Abramovitsj en zijn partner op voorhand gewonnen spel hadden. Milov: “Slavneft gaat naar mijnheer Abramovitsj, de prijs is al overeengekomen en de Chinezen raken we wel kwijt. De rest zijn jouw zaken niet”, werd me gezegd. Wat wel vaststaat, is dat Abramovitsj Slavneft na de Chinese terugtrekking voor een fel gereduceerde prijs kon kopen.

“Stop met Abramovitsj te bezingen”

Abramovitsj had na de heisa vorige week al bekendgemaakt dat hij Chelsea wil verkopen als gevolg van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Op de steun van de Chelsea-fans kan hij ook nog steeds rekenen. En dat zint de Britse premier Boris Johnson niet. “Het is volledig ongepast om zijn naam te scanderen. We snappen de sterke gevoelens die mensen voor hun clubs hebben, maar dat is geen excuus voor gedrag dat op dit moment totaal ongepast is”, aldus de woordvoerder van Johnson. “Ik denk dat supporters hun passie en steun voor hun club kunnen tonen zonder dat ze terugvallen op dat soort zaken.” De fans van Chelsea betoonden zondag opnieuw hun steun aan clubeigenaar Abramovitsj tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Newcastle United (1-0).

Geen Chelsea-fans in Middlesbrough

Opvallend: Chelsea kondigde vandaag aan dat ze geen tickets voor de FA Cup-wedstrijd in Middlesbrough kunnen verkopen. Een verbod dat gepaard gaat met de huidige licentievoorwaarden, die stellen dat Chelsea geen winsten mag maken uit onder andere ticketverkoop. De club vraagt de Engelse bond daarom dat de kwartfinale zaterdagavond (18u15) in het Riverside Stadium achter gesloten deuren plaatsvindt. “We begrijpen dat dit een enorme impact heeft op Middlesbrough en haar supporters, net zoals op de onze die al een ticket voor deze match gekocht hadden vóór ons de licentie werd opgelegd. Maar we oordelen dat de sportieve integriteit zo het best bewaard blijft”, luidt het statement van Chelsea. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Volledig scherm Roman Abramovitsj liet in Tel Aviv een duidelijk vermoeide indruk na. © REUTERS

