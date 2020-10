Vermaelen, Januzaj en Carrasco, maar ook enkele onbekende Belgen: ons buitenlands topelftal

Voetbal Football Talk. Buta weer op het veld, Benavente eerste keer in Ant­werp-shirt - documentai­re over geschiede­nis Belgisch voetbal

5 oktober De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), Lonely Alien en Proximus Media House hebben in Tubeke “#1895" voorgesteld, een documentaire over 125 jaar Belgische voetbalgeschiedenis. De 83 minuten lange documentaire wordt op 7 oktober om 20u45 voor het eerst uitgezonden op Proximus Sports en is nadien beschikbaar in de VOD catalogus van Proximus. Op Proximus Sports zullen ook zes kortere documentaires (20 minuten) te zien zijn in de weken met Europees voetbal, elk over een specifiek thema: arbitrage (19 oktober), glorie (26 oktober), crisis (2 november), roots (23 november), iconen (30 november) en inclusie (7 december). Verder zullen vanaf 4 oktober elke week tweeëndertig social media capsules gepubliceerd worden op de Facebookpagina van Proximus Sports. Rode Duivels Thomas Meunier en Timothy Castagne komen het eerst aan bod in die capsules.