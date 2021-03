Veertig jaar na foutieve knieoperatie nog steeds in coma: het dramatische verhaal van een Franse ex-international

Buitenlands voetbal Mbappé bereikt mijlpaal en scoort als jongste ooit 100ste competitie­doel­punt in Frankrijk

22 maart Kylian Mbappé is en blijft een fenomeen. De sterspeler van PSG is nog steeds maar 22 jaar maar maakte afgelopen weekend al zijn 100ste competitiedoelpunt in de Franse Ligue 1. Mbappé is meteen de jongste ooit die deze mijlpaal bereikt.