Veel lof voor Messi in internationale sportkranten, Duitsers furieus om tweede plaats Lewandowski: “Schandalige verkiezing”

Gouden BalNiet Robert Lewandowski, maar Lionel Messi heeft de Ballon d’Or van 2021 gewonnen. De Argentijn van PSG haalde het nipt van de Poolse doelpuntenmachine en pakte de prijs al voor de zevende (!) keer. Daar kunnen ze in de internationale sportkranten globaal gezien mee leven, al geldt dat niet voor het Duitse BILD. “Lewandowski is bedrogen”, klinkt het scherp.

We beginnen het rondje in Spanje, waar ze de triomf van Messi - vooral in de Catalaanse kranten dan - ook zien als een overwinning voor FC Barcelona, vooral omdat naast Messi ook Pedri (beste jonge speler) en Alexia Putellas (beste vrouw) in de prijzen vielen. SPORT en Mundo Deportivo koppen dan ook respectievelijk op ‘Gouden triple’ en ‘Gouden Blaugrana’. Bij die laatste krant zien ze dat de voetbalwereld nog maar eens aan de voeten van de Argentijn ligt. “Deze prijs bevestigt dat hij de beste voetballer van de planeet en wellicht ook van zijn generatie is. Hij verdient het om naast spelers als Maradona, Pelé, Di Stefano en Cruijff te staan. Het universum kan niet bestaan zonder de aanwezigheid van Messi.”

“Hoewel er dit jaar meer twijfels én concurrenten waren dan gewoonlijk, heeft Messi echt wel genoeg gedaan om deze prijs te verdienen. Hij verliet Camp Nou met een Copa del Rey door in de finale te schitteren. (...) In een voor hem vreemd 2021 behaalde Messi zijn grootste succes met Argentinië. Na jarenlang te proberen zijn landgenoten gelukkig te maken, won Messi eindelijk de Copa America na jaren van frustratie. Daar wou de wereld hem voor belonen met een nieuwe Ballon d’Or. De zevende. Ongeëvenaard.”

Volledig scherm De voorpagina van SPORT. © SPORT

Volledig scherm De voorpagina van Mundo Deportivo. © Mundo Deportivo

Ook over het Kanaal sparen ze hun lof voor Messi niet. “Lionel Messi zag zijn status van beste voetballer ter wereld nog maar eens bevestigd”, aldus de Britse Daily Mail. “Hij is de eerste speler ooit die de prijs in drie verschillende decennia wint. Er wordt gezegd dat 2021 ‘gewoontjes’ was voor Messi, maar wat hij in de afgelopen twaalf maanden gepresteerd heeft, zouden voor anderen ‘lifetime archievements’ zijn. Topschutter bij Barcelona, de Spaanse beker gewonnen en de Copa America veroverd met Argentinië.”

“Sommigen zullen zich afvragen hoe Robert Lewandowski niet heeft gewonnen. De Poolse doelpuntenmachine deed zijn best om zijn ontgoocheling te verbergen, maar het deed duidelijk pijn. Met de trofee van ‘Aanvaller van het Jaar’ kreeg hij slechts een troostprijs.”

Lewandowski bedrogen

De naam is gevallen: Robert Lewandowski. De Pool leek vorig jaar zegezeker na een treble met Bayern en een karrenvracht aan doelpunten, maar toen besliste France Football om de Ballon d’Or niet uit te reiken door de coronapandemie. Ook dit jaar behoorde Lewandowski tot de absolute topfavorieten, maar hij greep naast de hoofdprijs. “Een schandalige keuze”, vinden ze bij het Duitse BILD.

“Lewandowski scoort al jaren goals en pakt al jaren prijzen. In 2021 zette hij een nieuw doelpuntenrecord neer in de Bundesliga en werd hij opnieuw kampioen met Bayern. Bovendien is hij dit seizoen topschutter in de Champions League en de Bundesliga. Maar dat is duidelijk niet genoeg. Lewandowski is bedrogen, Messi wint voor de zevende keer. Misschien speelde het thuisvoordeel mee? Gala in Parijs, France Football is een Franse krant, Messi speelt bij PSG...”

Volledig scherm © BILD

Volledig scherm Lewandowski met de prijs van 'Aanvaller van het Jaar'. © AFP