Vanzeir weer speelgerechtigd bij New York Red Bulls: “Maar Dante moet zich elke dag opnieuw blijven bewijzen”

De schorsing van Dante Vanzeir na het racisme-incident is voorbij. Dat bevestigde zijn club New York Red Bulls. Vanzeir traint al enkele weken weer mee en mag na een unanieme stemming binnen de ploeg ook weer deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

In een statement op de officiële kanalen lichtte New York Red Bulls de terugkeer van Vanzeir bij de ploeg toe. “Half april is Dante Vanzeir met een uitgebreid herstelprogramma gestart, waarbij emotionele geladenheid en culturele gevoeligheid aan bod kwamen. Hij blijft zulke sessies volgen om aan zichzelf te blijven werken.”

Zo komt voor Vanzeir een einde aan zijn schorsing van zes speeldagen in de Major League Soccer (MLS), die hij door zijn club opgelegd kreeg na het racisme-incident. “Vanzeir is na een anonieme en unanieme stemming weer binnen de ploeg teruggekeerd.”

Naar verluidt heeft Vanzeir de zaak verwerkt en staat zijn focus op voetbal. Hij wil zich snel bewijzen in het eerste team en de ploeg helpen uit de onderste regionen te raken. Binnen het team waren er ook nooit onoverkomelijke problemen met Vanzeir.

KIJK. Zo verliep het racisme-incident rond Dante Vanzeir

Dit weekend staat voor New York Red Bulls een thuiswedstrijd op het programma tegen Montréal. Vanzeir is speelgerechtigd, maar of hij meteen minuten zal mogen maken, valt af te wachten. Een deel van de aanhang keerde zich na het incident ook fors tegen Vanzeir.

Begin deze maand stelde New York Red Bulls met Troy Lesesne overigens een nieuwe coach aan. Zijn voorganger, Gerhard Struber, mocht beschikken door de teleurstellende resultaten - New York staat momenteel laatste in de MLS - maar ook de fans waren hem liever kwijt dan rijk door zijn ‘passieve houding’ in het racisme-incident rond Vanzeir. Ze schreeuwden toen vrijwel meteen om zijn ontslag. Afwachten hoe Vanzeir zelf onthaald zal worden.

Coach Lesesne: "Dante sprak haatdragende woorden, maar dat maakt hem geen haatdragend persoon" Op zijn persconferentie richting de match tegen Motnréal kreeg New York-coach Troy Lesesne uiteraard vragen over Dante Vanzeir. Lesesne nam zijn tijd om een uitgebreid antwoord te formuleren over de situatie van Vanzeir. "Het is al een lang en zwaar proces geweest voor Dante, de club en onze supporters, maar het proces stopt niet na zijn reïntegratie in het team", zegt Lesesne. "Dante heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de consequenties voor zijn daden aanvaard. Hij heeft al zes of zeven sessies gevolgd om de impact ervan onder ogen te zien. Maar het meest indrukwekkende van zijn herstelproces is dat Dante op eigen initiatief de tijd heeft genomen om de banden met zijn ploegmaats stilaan te herstellen. Zij hebben daarop ook beseft dat Dante aan het leren is van zijn fouten." "Dante heeft haatdragende woorden gebruikt, daar is geen twijfel over. Maar dat wil niet zeggen dat hij een haatdragend persoon is", vervolgt Lesesne. "Dat moet hij elke dag opnieuw blijven bewijzen."

Volledig scherm © Getty Images