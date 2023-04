Vanzeir aan de kant bij New York RB, MLS kan ook zijn contract “wegens wangedrag en imagoschade” verbreken

Komt dit nog goed met Dante Vanzeir in de Major League Soccer (MLS)? Vanzeir staat na een gesprek met de ploegmaats tot nader order aan de kant bij New York Red Bulls. De MLS kan zijn contract ook nog verbreken als het imago van de MLS te veel leed onder “wangedrag”.

KIJK. Dante Vanzeir geeft racisme-incident toe

New York Red Bulls deed de laatste 24 uur aan “damage control” met drie statements na alle heisa in de match tegen San Jose Earthquakes dit weekend. De tegenstander beschuldigde Vanzeir van racistisch taalgebruik en hij kreeg een storm van kritiek over zich heen. NYRB vond dat er “nooit plaats is voor zulke woorden”, trainer Gerhard Struber erkende zijn fout om Vanzeir na het incident niet meteen te wisselen en Vanzeir nam zijn verantwoordelijkheid op: “Hoewel ik met mijn taal geen schade of aanstoot wou veroorzaken, weet ik dat ik dat wel heb gedaan en dat spijt me ten zeerste.”

Maar wat later kwam New York Red Bulls met een nieuw statement op de proppen. “Dante Vanzeir richtte zich vanmorgen tot zijn teamgenoten en zal, om verdere afleiding te voorkomen, een stap opzijzetten.” De maatregel staat wellicht niet los van de regels rond het aanstaande onderzoek van de MLS over het incident, zodat niemand hem kan beïnvloeden.

Vast staat dat de toekomst van Vanzeir in de MLS op erg losse schroeven komt te staan. Dat heeft ook te maken met de organisatie van de profcompetitie in de VS. Anders dan in Europa waar spelers verbonden zijn aan hun club, tekenen profspelers in de VS een contract met de overkoepelende MLS. Zij stippelen een standaard contract (SPA) uit met alle regels die de spelers moeten onderschrijven. Dat gaat tot in de kleinste puntjes, zoals de boetes in dollars tot de komma wanneer een speler te laat op een teammeeting verschijnt.

Over racisme en discriminatie hanteert de MLS een nultolerantie. Een onderzoekscommissie van vijf leden zal Vanzeir en matchgetuigen ondervragen. Het incident met Vanzeir valt onder “wangedrag op het veld”. Reglementair kan de MLS het standaardcontract beëindigen als de commissie oordeelt dat het wangedrag “de reputatie en het publieke imago van de MLS beschadigt.” Ook een boete of schorsing zijn mogelijke sancties.

De statements van New York Red Bulls en de MLS zijn ook in het licht van die ‘imagoschadebeperking’ te verstaan. Sponsors willen zich niet identificeren met een club of organisatie die licht over mogelijk racisme stapt. Uit precedenten valt af te leiden dat de commissie de zaak tot op het bot uitspitten zal. Het zal ook deel van het onderzoek uitmaken of er verzachtende omstandigheden zijn voor het woord dat Vanzeir gebruikt heeft. Officieel gaf de MLS dat woord nog niet vrij. Ook Jeremy Ebobisse van San Jose die de beschuldiging uitte sprak alleen over “racistisch taalgebruik” zonder te specifiëren. Hij gaf voorts wel aan dat het woord niet persoonlijk tegen spelers gericht was, een verklaring die in de kaart van Vanzeir zou kunnen spelen.

Het integrale statement van Dante Vanzeir waarin hij schuld bekent: “Ik heb een fout gemaakt en zal de nodige stappen ondernemen om te groeien” “Ik wil me oprecht verontschuldigen richting de spelers van San Jose Earthquakes. Ik wil alles doen wat ik kan om deel uit te maken van de verandering die in onze sport en in de hele wereld moet gebeuren. Ik wil me ook excuseren bij mijn ploegmaats, stafleden, de club en de fans. Ik heb een fout gemaakt en zal de nodige stappen ondernemen om te groeien.” “Ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Hoewel het niet de bedoeling was om met mijn taalgebruik iemand te kwetsen of te beledigen. Ik weet dat ik het toch gedaan heb. Sorry.” “Ik accepteer elke mogelijke schorsing, boete die door de Major League Soccer en de club wordt opgelegd.” “Ik wil deze kans gebruiken om mezelf te verbeteren, na te denken en samen te werken met organisaties die racisme aanpakken.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens bronnen gaat het niet om het zeer beladen N-woord. Wellicht heeft Vanzeir een term gebruikt die als racistisch ervaren kan worden, al laat hij in zijn statement verstaan dat het zeker niet de bedoeling was om met zijn taal iemand racistisch te kwetsen.

Vanzeir zit nu wel opgescheept met een zaak in de VS dat op zijn gemoed kan wegen en voor een moeilijk te functioneren voetbalklimaat kan zorgen. De vraag is ook of Vanzeir zelf nog een voetbaltoekomst in de MLS ziet als de heisa blijft duren. Ex-MLS-trainer Ron Jans die in 2020 in opspraak kwam door het meezingen van een rapliedje met het beladen N-woord voelde zich destijds bij het MLS-onderzoek onheus behandeld en besloot zelf op te stappen bij zijn club Cincinnati.

KIJK. Vanzeir lijkt hier de opmerking te maken, enkele spelers van San Jose Earthquakes zijn razend

KIJK. De doelman van New York Red Bulls probeert zijn coach ervan te overtuigen Vanzeir te wisselen

