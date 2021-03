Vandaag start EK voor beloften met veel bekende gezichten uit onze competitie, maar is dat wel wenselijk na de gewijzigde kalender?

Buitenlands voetbalGeen Jonge Duivels op het EK U21 in Hongarije en Slovenië. Dan maar uitkijken naar de grootste talenten van Europa, van wie er zes worden afgevaardigd door Club Brugge, Anderlecht, Gent, Genk en... Lommel. Maar waar een goed Europees kampioenschap doorgaans een zegen is met het oog op een lucratieve transfer, zou het door de gewijzigde kalender dit jaar wel eens op een vloek kunnen uitdraaien voor een Belgische club.

Een handjevol zijn het er. Spelers uit de Belgische eerste klasse die hun opwachting maken in de groepsfase van het EK U21. Club Brugge-vedette Noa Lang (21) moet het ondanks zijn uitstekende vorm nog steeds stellen met een plaatsje bij Jong Oranje. Al vertoeft hij er wel in mooi gezelschap en kan hij een aanvalslinie vormen met Justin Kluivert (RB Leipzig) en Cody Gakpo (PSV). Dat aanvallend geweld zou moeten volstaan om in Groep A gastland Hongarije en Roemenië te versmachten. Hoewel Nederland met Duitsland nog een stevigere test krijgt voorgeschoteld, lijkt een plaats bij de eerste twee en kwalificatie voor de knock-outfase een sinecure.

Volledig scherm Noa Lang voor Jong Oranje. © ANP

Jacht op record van Verschaeren

Die Mannschaft zou Nederland ook weleens met een heel interessante voorlinie kunnen bekampen. Het 16-jarig toptalent Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) werd voor het eerst opgeroepen voor de U21 en kan meteen op recordjacht. Als de jonge Duitser met Kameroense roots scoort op het EK voor beloften, verbreekt hij het record van jongste doelpuntenmaker op het toernooi. Dat werd op de vorige editie in 2019 gevestigd voor Yari Verschaeren (nu 19).

Moukoko kan voorin gekoppeld worden aan Lukas Nmecha (22). De topschutter van Anderlecht kwam in de jeugdreeksen aanvankelijk voor Engeland uit, maar draagt nu al even het shirt van de beloften van Duitsland. Ook AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch (23) maakt deel uit van de Duitse selectie.

Volledig scherm Niklas Dorsch. © BELGA

Onze Jonge Duivels eindigden in hun kwalificatiecampagne tweede achter Die Mannschaft. De Belgische beloften wonnen nochtans twee keer van hun Duitse leeftijdsgenoten. In Duitsland werd het 2-3 na goals van Vanheusden en Openda (2). In Leuven werden de Duitsers zelfs met 4-1 opzij gezet. Openda stond opnieuw aan het kanon, net als Charles De Ketelaere en Mike Trésor (2) van Willem II. Nmecha scoorde toen op penalty voor Duitsland.

Maar nederlagen tegen Wales, Moldavië en Bosnië-Herzegovina nekten de Jonge Duivels. Uiteindelijk kwam onze U21-ploeg één puntje tekort om zich bij de vijf beste tweedes te scharen en zich zo te plaatsen voor het Europees kampioenschap.

Bruun Larsen in de schaduw van Frankrijk met potentiële Rode Duivel

In Groep B lijken tweede gastland Slovenië en Tsjechië niet opgewassen tegen Italië en Spanje, dat drie van de laatste vijf edities won. Beide toplanden doen het wel zonder al te veel grote namen. Bij Italië is het uitkijken naar Sandro Tonali (AC Milan), meermaals als de gedoodverfde opvolger van Andrea Pirlo bestempeld. Bij titelverdediger Spanje zijn Barcelona-talenten Óscar Mingueza en Riqui Puig de blikvangers.

Naast Nmecha stuurt Anderlecht nog een speler naar het EK voor beloften. Jacob Bruun Larsen (22), door Hoffenheim uitgeleend aan paars-wit, maakte in maart 2019 zijn debuut voor de A-ploeg van Denemarken, maar speelde daarna weer voor de beloften. Daarmee zal hij in Groep C voor plaats twee moeten strijden tegen Rusland en IJsland, dat Lommel-middenvelder Kolbein Thordarson (21) in de rangen telt. Favoriet Frankrijk lijkt daar immers incontournable.

Volledig scherm Jacob Bruun Larsen. © Photo News

De selectie van Les Bleus is dan ook ronduit indrukwekkend. De namen van Wesley Fofana (Leicester City), Houssem Aouar (Lyon) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes) zijn slechts een greep uit het aanbod. Ook Adrien Truffert, ploegmakker van Camavinga en Jérémy Doku in Rennes, behoort tot de Franse équipe. Roberto Martínez bevestigde onlangs nog dat hij met de in Luik geboren linksachter heeft gesproken over een eventuele naturalisatie. Al gaf de selectieheer van de Rode Duivels toen ook al aan dat een selectie in maart te vroeg zou zijn. Deze selectie betekent overigens niet dat Truffert niet meer voor België kan kiezen. Pas vanaf een eerste officiële A-interland is er geen weg meer terug.

Volledig scherm Adrien Truffert maakt deel uit van de Franse selectie, maar kan nog steeds voor België kiezen. © Photo News

Engelse tweelingbroers

In groep D vinden we een laatste speler uit de Belgische competitie terug. Voor Genk-middenvelder Bastien Toma (21) zijn de kansen op kwalificatie met Zwitserland voor de kwartfinales wel eerder klein. In een poule met Engeland, naast Frankrijk dé topfavoriet op dit EK, Portugal en Kroatië zou een plaats bij de eerste twee toch wel een stunt zijn.

Volledig scherm Bastien Toma. © Photo News

Engeland trekt zowaar met een tweeling in haar rangen naar Slovenië. Linksachter Ryan Sessegnon (Hoffenheim) kan in de achterhoede het gezelschap krijgen van zijn broer Steven (Bristol City). Daarnaast bevat de Engelse kern maar liefst elf spelers die dit seizoen al regelmatig mochten opdraven in de Premier League, zoals Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en Emile Smith Rowe (Arsenal). En dan haakte Mason Greenwood (Manchester United) nog geblesseerd af. The Three Lions zijn samen met Frankrijk dan ook de topfavoriet voor de eindzege, al zullen ze daar in Duitsland, Spanje en Italië een stokje voor willen steken.

Barrages voor Europees voetbal of kwartfinale EK?

Voor het eerst vindt het Europees kampioenschap voor beloften plaats in twee fases. Tussen 24 en 31 maart wordt de groepsfase afgehaspeld. Voor de groepen A en C gebeurt dat in Hongarije, de poules B en D worden in Slovenië afgewerkt. In volle coronapandemie is het dan ook niet wenselijk om te reizen tussen twee gastlanden. De poulefase valt samen met de interlandbreak voor WK-kwalificatiewedstrijden van de eerste elftallen, waardoor Belgische clubs hun spelers niet zullen moeten missen.

Maar dat kan vanaf de knock-outfase weleens anders zijn. Die wordt op 31 mei op gang getrapt met de kwartfinales en kent haar ontknoping tijdens de finale op 6 juni. Maar op 30 mei, één dag voor de kwartfinales dus, staat in België de barragewedstrijd tussen de nummer vier van play-off 1 en de winnaar van play-off 2 op het programma, met als inzet een Europees ticket. Stel je maar eens voor dat Anderlecht die wedstrijd speelt en Duitsland één dag later de kwartfinales. Dat zou Lukas Nmecha met een erg lastige keuze opzadelen. Zo zou het EK U21 dus roet in het eten kunnen gooien van de Europese dromen van Belgische clubs.

Volledig scherm Lukas Nmecha in duel met Anderlecht-ploegmaat Francis Amuzu in een wedstrijd tegen de Jonge Duivels. © Photo News