Vandaag nieuwe gesprekken tussen Inter en Chelsea: “Lukaku wil heel graag, we bekijken het financiële”

Lukaku had zijn zinnen al langer gezet op een verhuur aan Inter. Zijn terugkeer naar Chelsea is niet geworden wat iedereen ervan had verwacht. Trainer Thomas Tuchel verkiest andere opties en denkt naar verluidt zelfs aan een volledig nieuwe aanvalslinie. Onder meer de namen van Gabriel Jesus, Raheem Sterling (beiden City), Ousmane Dembélé (vrij na vertrek bij Barcelona) en Christopher Nkunku (RB Leipzig) zijn genoemd.

Chelsea is bereid om Lukaku te laten gaan, mits er een acceptabele huurvergoeding volgt en Inter een aanzienlijk deel van het loon van de 29-jarige spits overneemt. Alle partijen staan bijna op één lijn, waardoor een uitleenbeurt (in principe met aankoopoptie) nakend is.

Ook ‘La Gazzetta dello Sport’ is overtuigd dat een overgang aanstaande is. Het bedrag dat Chelsea wil voor de verhuur van Lukaku ligt volgens de Italiaanse sportkrant een pak lager dan verwacht. The Blues verlangen zo’n 15 miljoen euro, nadat ze tien maanden geleden nog 113 miljoen betaalden. Op korte termijn een zware verliespost.

Intussen is het bod van Inter gestegen tot ongeveer 7 miljoen, waarvan 2 miljoen aan eventuele bonussen. De komende dagen moet het gat tussen vraag en aanbod overbrugd worden. De klok tikt. Inter heeft nog tot en met 30 juni om een akkoord te vinden met Chelsea. Enkel dan zou Lukaku in een gunstiger belastingregime vallen en is zijn nettoloon van 7 miljoen betaalbaar voor Inter.

Lukaku was in 2020-2021 nog de stuwende kracht achter de landstitel van Inter. In 36 Serie A-matchen scoorde hij 24 keer en gaf hij 10 assists. Cijfers die hij op Stamford Bridge niet kon voorleggen. Zijn liefde voor de Nerazzurri heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Bij Inter leeft dan weer de overtuiging dat als Lukaku er het voorbij seizoen was geweest, de titel zou zijn gepakt.

Behalve Lukaku hoopt Inter zich te versterken met Paulo Dybala. De Argentijn is vrij nadat zijn contract bij Juventus niet werd verlengd.

Inter CEO Antonello heeft op de Frecciarossa Milano Jumping Cup de gesprekken over Lukaku bevestigd. “Lukaku en Dybala? Dat is mogelijk. We willen competitief zijn, maar we moeten ook naar de financiële haalbaarheid kijken. We werken eraan. Hij (Lukaku, red.) wil heel graag terugkeren. Er moeten nog zaken worden uitgeklaard. Het is beter om hierover met Marotta (de voorzitter, red.) te praten. Voor 30 juni? We zullen proberen om het op het juiste moment te doen.”