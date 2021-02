Vandaag 36, maar nog steeds een machine: wat is het geheim van Cristiano Ronaldo?

La Liga Griezmann schenkt Barça de zege tegen Bilbao, Messi schildert vrije trap héérlijk binnen

1 februari FC Barcelona heeft revanche genomen op Bilbao nadat de Basken eerder deze maand de Spaanse Supercup afsnoepten. In Camp Nou werd het 2-1. Het hoogtepunt van de avond was een héérlijke rechtstreekse vrije trap van Messi. Jordi Alba zorgde met een owngoal nog voor de gelijkmaker, maar Griezmann voltrok het verdict. De Franse aanvaller rondde een knappe aanval via Dembélé en Munieza af. Barça komt op gelijke hoogte van Real Madrid, maar staat nog altijd 10 punten in het krijt op Atlético, dat ook nog een match minder gespeeld heeft. Atlético won eerder zondag met 2-4 bij Cadiz.