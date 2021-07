Van vernedering tegen Bayern over de ‘burofax’ tot akkoord met Laporta: het meest bewogen jaar uit de carrière van Lionel Messi

16 juli 2020

Dag op dag een jaar geleden: na de coronabreak geeft Barcelona de Spaanse titel nog uit handen. Messi en co moeten het afleggen tegen Real Madrid na een nederlaag in eigen huis tegen Osasuna (1-2).De Argentijn trapte een fantastische vrije trap binnen, maar was scherp na de wedstrijd. “We moeten allemaal voor de spiegel gaan staan.”

14 augustus 2020

Ook in de Champions League wordt het niks. En da’s nog zacht uitgedrukt. In de kwartfinale maakt Bayern brandhout van Barcelona: 2-8! Messi en zijn ploegmaats met het schaamrood op de wangen. Hij heeft zijn beslissing dan al gemaakt, de emmer der vernederingen is vol. Enkele dagen later wordt coach Setién ontslagen, Koeman is zijn opvolger.

25 augustus 2020

Een transferbom in het internationale voetbal. Messi laat Barcelona via een ‘burofax’ weten dat hij na 16 jaar wil vertrekken. Gratis, nota bene, ondanks een contract dat nog één jaar loopt. Messi roept daarvoor een opstapclausule in. Als hij zelf wil vertrekken, dan zal de club dat toelaten, zou er in zijn overeenkomst opgenomen zijn. Barça vecht de geldigheid daarvan aan en houdt vol dat de opzegtermijn in juni is verstreken. De club staat op de rand van een implosie. Met de gecontesteerde voorzitter Bartomeu als de architect van de ondergang. Onder meer Man City en PSG, die tot de weinige clubs behoren die Messi’s astronomische loon van minstens 100 miljoen euro per jaar kunnen betalen, volgen het dossier op de voet.

Volledig scherm Messi tijdens de 2-8-nederlaag tegen Bayern. © Photo News

31 augustus 2020

Messi komt niet opdagen voor de verplichte coronatesten en zal ook niet trainen. Het gevecht om weg te raken wordt bitsiger. Messi wil naar Man City. Hij hoopt dat zijn club buigt voor de druk. Bij Barcelona zijn ze niet geneigd te plooien.

4 september 2020

Se queda. Hij blijft. Nadat zijn vader en zaakwaarnemer Messi aanspoort om zijn contract toch uit te doen, geeft de Argentijn een openhartig interview aan Goal waarin hij aankondigt te blijven. “Ik kan alleen weg als een opstapclausule van 700 miljoen wordt betaald. Ik dacht dat ik een vrije speler was. De voorzitter had me altijd gezegd dat ik aan het eind van het seizoen gratis weg kon, maar dat blijkt niet zo. Er was geen andere uitweg dan een rechtszaak. Dat zou ik nooit doen. Barça is mijn club. De club waarvan ik hou." Dat zijn gezin niet wil verhuizen, speelt eveneens mee in zijn beslissing. Messi is wel scherp voor Bartomeu. “Zijn beleid is een ramp.” Het is het begin van het einde voor de controversiële voorzitter.

27 oktober 2020

Bartomeu stapt zélf op als voorzitter van Barcelona, tot tevredenheid van Lionel Messi. En toch: door de financiële situatie van de club lijkt een vertrek aan het einde van het seizoen nog steeds plausibel.

Volledig scherm Josep Maria Bartomeu stapte zelf op © AFP

31 januari 2021

Terwijl Barcelona alweer een kwakkelseizoen kent, brengt ‘El Mundo’ cijfers van Messi’s contract naar buiten. De Argentijn verdiende sinds 2017 exact 555.237.619 euro. Een astronomisch bedrag. Dat hij als een financiële molensteen rond de nek van de club hangt, valt te lezen. Het zwengelt het debat over zijn contractsituatie weer aan: blijft hij, of blijft hij niet?

1 maart 2021

Intussen blijft het rommelen bij Barcelona. De politie valt binnen in Camp Nou in het kader van het Barçagate-onderzoek. Josep Maria Bartomeu, de ex-voorzitter, wordt gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht onder meer Lionel Messi moedwillig zwart gemaakt te hebben via sociale media.

7 maart 2021

Joan Laporta wordt verkozen tot de nieuwe voorzitter van Barcelona. Hij volgt Bartomeu op. En dat stemt Messi tevreden, want hij heeft een goede relatie met Laporta.

10 maart 2021

Sportief gaat het niet goed met de ‘Blaugrana’, waar enkel Messi echt op niveau blijft presteren. Barcelona wordt in de achtste finales uitgeschakeld in de Champions League tegen PSG na een masterclass van Mbappé in de heenmatch. Messi’s héérlijke goal in de terugwedstrijd maakt geen verschil.

Volledig scherm © AFP

18 april 2021

Met Laporta aan het roer lijkt de hemel stilaan op te klaren boven Camp Nou. Barcelona pakt zowaar nog een prijs: de Copa del Rey. De glimlach is terug bij Messi, het spelplezier ook. Het is nu wachten tot een concreet voorstel tot contractverlenging.

1 juli 2021

Een akkoord is er nog niet. Messi, met Argentinië aan de slag op de Copa América, is in theorie clubloos.

11 juli 2021

Een triomf. Eindelijk pakt Messi een prijs met Argentinië, dat het Brazilië van Neymar verslaat in de finale van de Copa América. De Vlo is zo plots weer favoriet om eind dit jaar zijn zevende Ballon d’Or in de wacht te slepen.

14 juli 2021

Done deal (zo lijkt het toch). Messi en Barça-voorzitter sluiten een persoonlijk akkoord over een contractverlenging. Spaanse media melden dat de sterspeler 50% van z'n loon zou inleveren en een overeenkomst tot 2026 zou tekenen. De papieren liggen nu bij de advocaten. Het is wachten op de officiële aankondiging.

Volledig scherm © AP

