Van ruzie, tot beenamputatie, tot coma en vroege dood: overlijden Jody Lukoki (29) slaat in als een bom

Serie A Strafkamp Napoli al afgezwakt: geen overnach­ting voor Dries Mertens en co, wel tot het avondeten op de club

Dries Mertens zal zoontje Ciro Romeo en vrouw Kat dan toch niet zo vaak moeten missen de komende weken. Zijn club Napoli had afgelopen weekend nog aangekondigd dat de spelers voor onbepaalde tijd in afzondering moesten, maar het strafkamp gaat niet door. Wel moeten Mertens en co tot het avondeten op de club blijven.

26 april