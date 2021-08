Van Gaal voor derde keer bondscoach van Oranje: “Goed om weer terug te zijn”

Van Gaal stond na het mislukte EK van Oranje bovenaan het lijstje van de KNVB om de vertrokken Frank de Boer op te volgen. Hij begint bij Oranje aan zijn derde termijn. “Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal”, zegt hij in een eerste reactie. “Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen. Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden, die direct cruciaal zijn voor deelname aan het WK. De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak. Daarvoor ben ik tenslotte aangesteld. Het is goed om weer terug te zijn. Inmiddels heb ik al een aantal spelers gesproken en samen met de KNVB is de technische staf samengesteld. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren.”

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal KNVB, is verheugd over de aanstelling van Van Gaal. “We staan de komende maanden voor de opdracht om ons te kwalificeren voor het WK. Daarvoor hebben we een minimale voorbereidingsperiode. Met het oog op deze klus zochten we een coach met uitzonderlijke kwaliteiten, die bovendien snel kan anticiperen en voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. Met zijn ervaring en staat van dienst op het allerhoogste niveau hebben we in onze ogen met Louis van Gaal díe coach in huis. Het contact was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. In de afgelopen dagen hebben we samen zorgvuldig de puntjes op de i kunnen zetten. Wij zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt.”