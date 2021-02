Van Gaal verdedigt zich na kritiek Januzaj: “Mijn carrière spreekt voor zich”

Premier League Mourinho over band met Guardiola: “Hij belde me toen mijn vader stierf. Dat vergeet ik niet”

13 februari Kaker in de Premier League, deze namiddag. Manchester City versus Tottenham Hotspur. Pep Guardiola versus José Mourinho. De twee kennen elkaar door en door - het respect is groot. Dat zei Mourinho op z’n persbabbel in aanloop naar de topper.