Van Gaal valt en volgt training vanuit golfkarretje: “Het ziet er niet uit, dat weet ik wel - maar mijn brein werkt nog”

WK voetbalLouis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen Noorwegen in een rolstoel terecht gekomen na een val op zijn heup. Hij woonde de training bij vanuit een golfkarretje. Er wordt gekeken op welke manier de bondscoach de wedstrijd kan leiden. “Er is een lift in de Kuip, dat is toch al iets. Dat ze me per helikopter binnenloodsen? Neen, daarvoor doet mijn bekken veel te veel pijn.”

Van Gaal was gisteravond zoals altijd met de spelers en de staf na de training terug naar het hotel gefietst. Na aankomst gleed hij ongelukkig uit bij het neerzetten van zijn fiets. Hij viel op zijn heup - niet de heup waaraan hij zes jaar geleden werd geopereerd - waarna hij ‘s avonds naar het ziekenhuis ging. Hij wordt niet geopereerd, zijn kwetsuur moet vanzelf herstellen.

Desondanks wil Van Gaal zeker bij de groep blijven om Oranje te leiden in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen Noorwegen. Er wordt nu gekeken op welke manier de bondscoach tegen Noorwegen de wedstrijd kan leiden. Momenteel volgt hij de training vanuit een golfkarretje, waarna om 13.30 uur een persconferentie volgde. Hij zat niet zoals gebruikelijk achter de tafel op het complex van de KNVB, maar praatte met de pers vanuit het nabijgelegen spelershotel via een videoverbinding.

Van Gaal op de persconferentie via videoverbinding vanuit het nabijgelegen hotel, naast Virgil Van Dijk.

Hoe het met hem is, werd LVG gevraagd. “Lichamelijk niet goed, ik heb veel pijn. Daarom zit ik in een rolstoel. Er zit een breukje in een bot (waarna Van Gaal verschillende soorten botten perfect benoemt: “Dat heb ik geleerd uit mijn eerste ALO” - Academiejaar Lichamelijke Opvoeding, nvdr). Ik kan alles doen, want mijn brein werkt. Er zijn middelen die ter beschikking worden gesteld. Het ziet er niet uit, dat begrijp ik ook wel. Maar coachen is verbaal en dat doe je met je brein. Met je presentatie overtuig je het elftal. Ik heb alles gedaan wat ik normaal ook zou doen.”

Voor Virgil Van Dijk was het schrikken. “We vinden het heel jammer, dit is ongelukkig. Hij moet er ook goed van herstellen. Het is fysiek, niet mentaal. En Louis is er op gebrand om het WK te halen. We zijn toch vooral blij dat hij ons nog steeds kan leiden. Wat het betekent voor de voorbereiding? Eigenlijk vrij weinig. Vanochtend hadden we de meeting en die heeft hij met Danny Blind gewoon gegeven. Op het veld leidt hij ons nog steeds met het karretje. We zijn gewoon verder gekomen.”

Quote Wij moeten in twee dagen een grote teleurstel­ling verwerken en positief naar de wedstrijd toe te leven. Want bij verlies zijn we de sigaar. Louis Van Gaal

Van Gaal werd natuurlijk ook druk gesolliciteerd over de ‘do or die’-interland tegen de Noren. “Ik denk dat Noorwegen heel blij mag zijn dat ze nog mee mogen doen, dus ze komen zeer positief naar Nederland. Dat hadden ze niet meer verwacht. Wij moeten in twee dagen een grote teleurstelling verwerken en positief naar de wedstrijd toe te leven. De wisselspelers in training en de basisspelers in het paradijs, het Health Center van de KNVB.”



“Haaland heeft de kwaliteiten om achter de verdediging van elk team te komen. Heeft hij tegen ons ook vier keer gedaan. Dat waren hun enige kansen en nu doet hij niet mee. Dus in principe kunnen we verder van onze goal af spelen. Bij winst gaan we door, bij verlies zijn we de sigaar.”

Van Gaal brak eens kuitbeen én enkel

Van Gaal kwam ook nog even terug op wat er mis ging tegen Montenegro: “Ik probeer zo veel mogelijk taakbewuste spelers te selecteren, maar ik zoek ook creativiteit. Maar als creatieveling ben je soms niet altijd taakbewust. Daar moet je balans in vinden. De ruimtes waren tegen Montenegro veel te groot. Tegen Letland ook een periode. Die kwaal moeten we genezen.”



“Ik wilde een signaal geven door compacter te spelen. Frenkie de Jong vroeg om een wissel dus toen liet ik Ryan Gravenberch in zijn kracht spelen en ging ik terug naar het systeem met één nummer zes. Op het moment dat je met 0-2 voor staat, moet je slimmer voetballen. We moesten die wedstrijd gewoon slimmer uitspelen.”

In 2007 was Van Gaal eens als trainer actief in een rolstoel. Hij brak toen zijn kuitbeen én enkel bij een reünie van de ALO toen ze zelf, net als vroeger, nog eens een oefening van het polsstokhoogspringen deden. Van Gaal kwam daarbij verkeerd neer. Destijds volgde Van Gaal de wedstrijd van AZ tegen NEC vanuit een skybox.

Cruciaal duel

Nederland staat morgen na de 2-2-blamage in Montenegro voor een uiterst belangrijke wedstrijd. Als het tegen Noorwegen wint of gelijkspeelt - zonder fans in De Kuip - plaatst het zich rechtstreeks voor het WK 2022. Als Nederland verliest en Turkije loopt averij op tegen Montenegro, is het veroordeeld tot play-offs. Maar er is ook nog een absoluut doemscenario. Als Nederland verliest én Turkije wint, dan eindigt het derde en is het géén WK.

