Van Gaal moet door heupbreuk levensbelangrijk duel voor Oranje coachen vanuit rolstoel: “Mijn brein werkt wel nog steeds, hoor”

WK voetbalLouis van Gaal (70) heeft een breukje in de heup opgelopen na een lelijke schuiver met zijn mountainbike. Hij coacht ‘Ons Oranje’ morgen in De Kuip wellicht vanuit een rolstoel. “Ik heb veel pijn, maar mijn brein functioneert nog.” Het relaas van een tragikomische persconferentie in Zeist.

Géén Louis van Gaal vandaag op de persconferentie van de Nederlandse nationale ploeg in Zeist, althans niet fysiek. De Nederlandse bondscoach verscheen wel ten tonele op een gigantische flatscreen tegen een witte achtergrond. ‘Big Louis is watching you!’ Flatscreen Van Gaal werd geflankeerd door perschef Bas Ticheler en kapitein Virgil van Dijk. Die laatste moest zijn best doen om niet geregeld in de lach te schieten, zijn gezicht vaak verscholen achter zijn hand.

Deze persconferentie, dit is waarvoor de term tragikomisch is uitgevonden. “Lichamelijk gaat het niet goed, maar mijn brein werkt wel nog steeds”, zei Van Gaal toen ESPN-verslaggever Pascal Kamperman naar zijn toestand peilde. “Ik heb wel heel veel pijn, ja. Daarom zit ik hier in een rolstoel en volgde ik de training vanuit een ‘buggy’.” Het was Van Gaals assistent Henk Fraser die de bondscoach in een materiaalkarretje van het spelershotel naar het oefenterrein reed. Hij parkeerde het karretje in de middencirkel en Van Gaal gaf van daar zijn aanwijzingen.

Dat Louis op die manier zijn troepen moest coachen was het gevolg van een lelijke val zondagavond. De hersteltraining van Oranje na het gelijkspel tegen Montenegro zat er net op. Van Gaal sprong op zijn mountainbike en fietste richting hotel. Bij het afstappen ging het mis. Van Gaal gleed uit en viel hard op zijn heup. De Nederlandse bondscoach werd zelfs even afgevoerd naar het ziekenhuis.

Quote Noorwegen mag eigenlijk heel blij mag zijn dat ze nog mogen meedoen. Dat hadden ze zeker en vast niet meer verwacht. Louis van Gaal

“Ik heb een breukje in mijn trochanter minor, de kleine dijbeenknobbel waaraan de iliopsoas gehecht is.” Verbaast het iemand dat Van Gaal ook dáár verstand van heeft? “Ja, maar ik ken elk botje van het menselijke lichaam. Dat heb ik allemaal moeten leren op de academie in het eerste jaar Lichamelijke Opvoeding, nou dat komt mij nu dus prima van pas. Ik kan echt alles doen hoor, mijn brein werkt prima. Alleen moet ik me behelpen met de middelen die er zijn om mij te verplaatsen. Hetzij een ‘buggy’ of een rolstoel. Ik weet wel, het ziet er niet uit. Maar het is niet anders. Nadat ik de training had afgefloten heb ik iedereen rond mijn ‘buggy’ verzameld en de groep toegesproken. Ik heb alles kunnen doen wat ik normaal zou doen. Wij hebben genoeg aan een gelijkspel, maar we gaan gewoon voor de winst. Bij verlies zijn wij sowieso de sigaar.”

Het is afwachten op welke manier Van Gaal morgen in De Kuip zijn troepen zal kunnen coachen, wellicht wordt het een rolstoel. “Ik weet niet of die ‘buggy’ het stadion binnen kan”, zei Van Gaal. “Er is een lift, dus misschien een rolstoel. Ik kom in elk geval niet met de helikopter. De minste beweging is enorm pijnlijk in mijn bekken. We moeten nog bekijken hoe we het gaan aanpakken.”

Virgil van Dijk gniffelde, nog maar eens. “Het was best schrikken toen hij viel met de fiets. Maar ze hebben alles gecheckt en hopelijk kan hij ons nog steeds naar het WK leiden. Het ongeloof na die wedstrijd in Montenegro was groot. Iedereen kan wel eens een slechte wedstrijd spelen, maar de ondergrens was echt laag. We hebben zin om ons te revancheren.”

Want dat blijft natuurlijk het enige doel, dat WK-ticket veiligstellen. Het tragikomisch verhaal mag voor Oranje niet omslaan in een Griekse tragedie. Of Van Gaal nu in een rolstoel, een materiaalkarretje of de pausmobiel zit. “We hebben de evaluatie van afgelopen zaterdag tegen Montenegro vervroegd, zodat alle spelers vrij waren in het hoofd om aan de voorbereiding op Noorwegen te beginnen. De reservespelers op het oefenveld en de jongens die tegen Montenegro speelden in ‘het paradijs’, zo noem ik het ‘Health Center’ hier in Zeist. We moeten vooral slimmer spelen vanuit het collectieve geheel. We verloren veel te vaak de bal en dan was het voor Montenegro gemakkelijk omdat wij veel te grote ruimtes lieten. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij het zullen redden omdat wij meer kwaliteiten hebben dan Noorwegen en dat zullen we laten zien ook.”

“Niet plaatsen: finito”

Waarna ook een Noorse collega peilde naar de toestand van Van Gaal. “I have a clean brain, so I can think”, klonk het nu in het Engels met een Nederlandse tongval. In één moeite voegde hij eraan toe dat “Noorwegen eigenlijk heel blij mag zijn dat ze nog mogen meedoen. Dat hadden ze zeker en vast niet meer verwacht.” Volgens Van Gaal is Nederland ook gediend door de afwezigheid van Haaland. “Hij heeft de kwaliteiten om altijd de ruimte achter de verdediging te vinden, dat deed hij ook een paar keer in de heenwedstrijd (1-1, red.) en dat waren de enige kansen die zij konden creëren. Hij is er nu niet bij, dus zij proberen het anders op te lossen. Maar dat stelt ons wel in staat om iets verder van ons doel af te spelen.”

In een one-on-one-interview met de NOS, later op de dag liet Van Gaal zijn emoties de vrije loop. “De groep en de staf hebben mij gevraagd om erbij te blijven, dus doe ik dat”, zei hij met de tranen in de ogen. “Maar als wij ons niet plaatsen is het sowieso finito.” Alle ogen zijn morgen gericht op De Kuip en Louis zijn rolstoel.

