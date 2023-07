Van der Sar mag intensieve zorgen verlaten na hersenbloeding in Kroatië: “Hopelijk kan ik binnen een week naar huis”

Cristiano Ronaldo na 5-0-ver­lies en transfer Messi: “De Saudi Pro League is beter dan de Amerikaan­se MLS”

Cristiano Ronaldo (38) vindt de Saudi Pro League in Saoedi-Arabië, waar hij voetbalt voor Al-Nassr, een “betere competitie” dan de Major League Soccer (MLS). Toeval of niet: zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (36) werd gisteren voorgesteld bij Inter Miami in de MLS. O ironie: Ronaldo deed die uitspraak nadat hij met Al-Nassr een oefenmatch tegen Celta Vigo verloren had met 5-0.