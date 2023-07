Van der Sar gerepatrieerd naar Nederland na hersenbloeding in Kroatië: “Hij is stabiel, maar verblijft nog steeds op intensieve zorgen”

Club Brugge profiteert mee van een make-over die miljoenen kost: waar komt Duivel Loïs Openda bij Leipzig terecht?

De prijs is XXL voor een spits die een jaar geleden een vierde waard was. De make-over bij RasenBallsport Leipzig is dat ook. Een die straks misschien 230 miljoen oplevert, maar tegelijk een die ook veel miljoenen kost. Een inkijk bij de nieuwe werkgever van Rode Duivel Loïs Openda. Telt u mee het aantal personeelswissels bij de Red Bull-club? En hoeveel houdt Club Brugge nu precies over aan de transfersom van 38 miljoen?