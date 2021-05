Van degradatiestrijd tot promotieduel: deze ‘vergeten Belgen’ moeten komende dagen nog vol aan de bak

Bornauw met Keulen voor verlengd verblijf in Bundesliga

Sebastiaan Bornauw speelt vanavond om 18u30 met FC Köln op het veld van Holstein Kiel de heenwedstrijd van de play-offs om degradatie/promotie in de Bundesliga. Het doek leek afgelopen weekend gevallen voor Keulen, maar Bornauw bezorgde zijn team opnieuw hoop op een verlengd verblijf in de 1ste Bundesliga door de winnende treffer te maken tegen Schalke. Niet Werder Bremen, maar wel FC Köln mag daardoor in een dubbel duel met Holstein Kiel uitmaken wie volgend jaar in de 1ste en de 2de Bundesliga zal uitkomen.

Het momentum ligt in elk geval bij Bornauw en Co. Holstein Kiel kreeg op de laatste twee speeldagen telkens de kans om rechtstreekse promotie naar de Bundesliga af te dwingen, maar het verloor zowel van Karlsruher als Darmstadt met 3-2. In 2018 sneuvelde Holstein Kiel al eens in de degradatie/promotie play-offs, toen bleek Wolfsburg over twee wedstrijden te sterk. Het is al van 1963 geleden dat Kiel nog actief was op het hoogste niveau in Duitsland. Eerder dit seizoen werd de kleine club wel plots wereldnieuws toen het Bayern München al in de 2de ronde uit de Duitse beker wipte na strafschoppen. Vanavond om 18u30 wordt de heenwedstrijd afgewerkt in Keulen, zaterdag om 18u de return in Kiel.

Volledig scherm © Photo News

Belgische strijd in Frankrijk

Ook in Frankrijk wordt er de komende dagen een strijd op leven en dood uitgevochten voor het laatste plekje in de Ligue 1 voor volgend seizoen. Toulouse FC vs FC Nantes, dat is ook Sébastien Dewaest en Brecht Dejaegere vs Renaud Emond en Anthony Limbombe. Toulouse finishte op een derde plaats in de Ligue 2, op amper twee punten van de rechtstreekse promotie naar de Ligue 1. Dewaest is op dit moment nog altijd eigendom van Racing Genk, de club waar hij afgelopen winter in onmin vertrok. Dewaest vertoefde al enkele maanden in de B-kern na een dispuut met zijn toenmalige trainer Hannes Wolf. De ex-kapitein van Genk vond een oplossing in het zuiden van Frankrijk en speelde nagenoeg elke wedstrijd voor Toulouse. Ten laatste volgende week maandag moet de club beslissen of het de optie in het huurcontract van Dewaest wil lichten of niet.

Eenzelfde verhaal voor Brecht Dejaegere, die dit seizoen aan Toulouse werd uitgeleend door AA Gent. Ook zijn optie moet voor het einde van de maand gelicht worden. Dejaegere hoopt zijn sterk seizoen te bekronen met de promotie, de middenvelder kreeg alvast een plaatsje in het ‘topelftal’ van de Ligue 2. Aan de andere kant hoopt men mede op een ex-spits van Standard om Nantes in de Ligue 1 te houden. Al moet Renaud Emond het vooral hebben van korte invalbeurten, zijn laatste basisplaats dateert van december vorig jaar. In 22 wedstrijden scoorde hij amper 2 goals. Krijgt hij tegen Toulouse de kans om zijn seizoen toch nog wat kleur te geven? Anthony Limbombe kwam dit seizoen nog niet in actie. Hij stond een half jaar langs de kant met een probleem aan de adductoren en kwam sindsdien niet verder dan de bank. De heenwedstrijd wordt morgen om 20u45 gespeeld in Toulouse, de return volgt zondag om 18u in Nantes.

Volledig scherm © Photo News