Van de dop naar de top: het inspirerende verhaal van Édouard Mendy, de eerste Afrikaan die zich beste keeper ter wereld mag noemen

Ligue 1 De eerste werkdag van Philippe Clement in Monaco: “Het bestuur is echt wel wild van hem”

Waasland-Beveren, Racing Genk, Club Brugge, AS Monaco. De trainerscarrière van Philippe Clement (47) verloopt bijzonder succesvol en voorspoedig. Vandaag werd hij voorgesteld in het Prinsdom en nadien leidde hij al zijn eerste training op het geweldige oefencomplex van Monaco. Onze man Maarten Breckx zat de hele dag in het spoor van Clement. “Hij was meteen heel aanwezig”, klinkt het in bovenstaande video.

5 januari