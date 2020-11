Van Belgische hoogstandjes tot tranen bij een kapitein: dit was de Nations League in 10 momenten

Nations LeagueBelgië, Frankrijk, Spanje en Italië in de Final Four van de Nations League. Een eindfase om van te smullen, maar ook de poulewedstrijden konden de voorbije maanden bekoren. Wij selecteerden de 10 opvallendste momenten, van fenomenale dribbels over monumentale blunders tot wonderlijke goals. Herbeleef alles in ons overzicht.

De strafste goal: Aibol Abiken (Kazachstan) tegen Albanië

Niet Romelu Lukaku, Kylian Mbappé of Cristiano Ronaldo scoorde het mooiste doelpunt van de Nations League, maar wel de Kazach Aibol Abiken. In groep 4 van de C-divisie, de kelder van de Nations League, nam Albanië de maat van Kazachstan. Maar bij de aftrap vlak na de Albanese 2-0 in minuut 24, zag Abiken de Albanese doelman ver voor zijn lijn staan en besloot om meteen zijn kans te gaan. Een heerlijke poging met het juiste effect. Doelman Berisha kwam niet eens in de buurt om nog te kunnen redden.

De mooiste pass: Kevin De Bruyne tegen Engeland

Wie anders dan Kevin De Bruyne zorgde voor dé ultieme pass van dit toernooi. Afgelopen zondag bediende hij Thomas Meunier met een héérlijke crossbal, afgeleverd met buitenkantje rechts. Vintage KDB. De partij tegen Engeland stond overigens bol van de technische hoogstandjes. Geniet nog eens mee van de ‘Zidane-dribbel' van Vertonghen, het hakje van Meunier en de passeerbeweging van Grealish.

Alle technische hoogstandjes uit België-Engeland

De grootste flater: Thibaut Courtois tegen Denemarken

Gisterenavond ging het licht even uit bij Thibaut Courtois. Onze nationale nummer één liet een schijnbaar ongevaarlijke terugspeelbal van Nacer Chadli zomaar onder zijn voet door glippen, met de 3-2 als gevolg. Daardoor leek Denemarken nog even terug in de wedstrijd te komen, maar Kevin De Bruyne zette een minuut later alweer orde op zaken.

De grootste overwinning: Spanje hakt Duitsland in de pan

Spaanse dominantie en een gitzwarte dag voor Duitsland. Anders kan de 6-0-afstraffing van Die Mannschaft niet omschreven worden. Spanje greep Duitsland van bij het begin bij de keel en liet nooit meer los. De grootste competitieve nederlaag in de rijke geschiedenis van de Duitsers, al blijft bondscoach Joachim Löw voorlopig nog steeds aan boord.

De fraaiste dribbel: Phil Foden (Engeland) tegen IJsland

Geen Final Four voor de Engelsen, maar de nieuwe generatie van de nationale ploeg liet bijwijlen al fraaie dingen zien. Zo was er gisteren nog een fenomenale dribbel van Phil Foden, jeugdproduct van Manchester City en ploegmaat van Kevin De Bruyne. Als kers op de taart scoorde Foden gisteren 2 keer in de 4-0-overwinning van Engeland tegen IJsland.

De beste counter: Kamil Jozwiak (Polen) loopt alle Nederlanders eraf

Meerdere Nederlanders liepen gisterenavond een verkoudheid op door de versnelling van Kamil Jozwiak. Na balverlies van Oranje schakelden de Polen razendsnel om en rondde Jozwiak de heerlijke counter via de paal af. De linkspoot begon al aan zijn rush van ver op de eigen helft. Verbluffend. Al leverde zijn inspanning uiteindelijk niets op: Nederland won in Polen met 1-2, al volstond dat niet om zich alsnog te plaatsen voor de Final Four van de Nations League.

De slechtste penaltynemer: Sergio Ramos mist 2 strafschoppen tegen Zwitserland

Zelfs Sergio Ramos kan penalty’s missen. De man die maar liefst 25 strafschoppen op een rij omzette, stuitte tegen Zwitserland zelfs 2 keer op doelman Yann Sommer. Het moet gezegd: Ramos’ penalty’s waren bijzonder zwak getrapt, vooral de tweede elfmeter was een vangballetje. Gelukkig voor Ramos kon spits Moreno in de laatste minuten alsnog gelijkmaken.

Het meest dolle slot: penaltyfestival in IJsland-Engeland

Ook in IJsland was er begin september een vreemde penaltyfase. Op de eerste speeldag van de Nations League leek het duel tussen IJsland en Engeland lang op 0-0 af te stevenen, tot Sterling de Engelsen in de 91ste minuut vanaf de stip verloste. En toch zat het venijn nog dieper in de staart. Twee minuten later kregen ook de IJslanders een strafschop en zo de ultieme kans op de gelijkmaker, maar Bjarnason bezweek onder de druk en plaatste de bal een eind naast. Engeland door het oog van de naald.

De jongste doelpuntenmaker: Ansu Fati breekt Spaans record

Niet alleen de 6-0-monsterzege van Spanje tegen Duitsland brak records, ook het doelpunt van Ansu Fati tegen Oekraïne was historisch. Dankzij zijn knappe 3-0 werd Fati met zijn 17 jaar en 311 dagen de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van La Roja. Intussen is de youngster van Barcelona enkele maanden buiten strijd met een zware knieblessure.

Het grootste emo-moment: kapitein San Marino in tranen na tweede gelijkspel op rij

Gelijkspelen tegen Liechtenstein en Gibraltar, het doet wat met een mens. Zeker met Dante Rossi, kapitein van San Marino, die zijn tranen na de partij tegen Gibraltar de vrije loop liet. Normaal gezien krijgt Rossi met zijn land de ene na de andere vernedering om de oren, zoals de 9-0 vorig jaar tegen de Rode Duivels. Maar in de Nations League slaagden de San Marinezen erin om 2 wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. Ongezien voor het land, dat in zijn hele geschiedenis nog maar 1 keer kon winnen. Scoren lukte echter niet, de wedstrijden tegen Liechtenstein en Gibraltar eindigden allebei op 0-0.

