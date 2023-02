Van aangeboden drankje tot verkrachting met geweld in toiletten van nachtclub: details over beschuldigingen aan adres van Dani Alves lekken uit

Buitenlands voetbalNu er steeds meer onthutsende details bekend raken over de vermeende aanranding van een 23-jarige vrouw in nachtclub Sutton in Barcelona door voetballer Dani Alves (39), keert zijn echtgenote Joana Sanz zich nu ook tegen de Braziliaan. Ze heeft alle foto’s van het koppel op haar Instagram verwijderd. Alves, die inmiddels een beruchte advocaat aan zijn verdediging heeft toegevoegd, riskeert volgens een gespecialiseerde advocate “vier tot twaalf jaar cel.”

42 titels heeft Dani Alves gewonnen in zijn carrière, waaronder drie keer de Champions League met FC Barcelona en twee keer de Copa America met Brazilië. Maar zijn naam is sinds kort zwaar besmeurd. Sinds vorige vrijdag zit Alves vast zonder borgtocht. En waar zijn echtgenote, het Spaanse model Joana Sanz (29), hem eerst nog steunde met een publieke boodschap op haar sociale media, lijkt ook zij Alves nu te laten vallen. Net zoals zijn Mexicaanse club UNAM Pumas met onmiddellijke ingang brak met de speler die op het voorbije WK nog deel uitmaakte van de Braziliaanse selectie. Sanz, die recent haar moeder verloor, heeft nu alle beelden van het koppel verwijderd op haar Instagram, waar ze 884.000 volgers heeft.

Zo sluit het net rond Dani Alves zich steeds meer. Er is niet alleen de getuigenis van het slachtoffer, maar ook die van getuigen, de opnames van de beveiligingscamera’s binnen de discotheek, de verklaringen van het personeel en het medisch rapport. Ook de advocaat van het slachtoffer, Ester García López, doet in de Braziliaanse pers nu verklaringen. Zoals dat haar cliënt medicijnen moest gebruiken om het risico op een mogelijk seksueel overdraagbare aandoening te voorkomen, omdat Dani Alves geen condoom zou hebben gebruikt.



En dat de vrouw al verschillende behandelingen heeft moeten ondergaan om haar psychologisch te ondersteunen. “Gelukkig verliet ze de nachtclub per ambulance en ging ze via de politie rechtstreeks naar de Centrale Eenheid van seksuele aanvallen. In tegenstelling tot de meeste slachtoffers van seksueel geweld, werd ze snel verzorgd en was er dna-bewijs op haar lichaam en kledij.”

Ondertussen wapent Dani Alves zich. Want volgens een nieuwe, strengere Spaanse wet waarin er geen sprake moet zijn van aanranding, maar louter seksuele agressie, riskeert hij een celstraf van vier tot twaalf jaar. Alves heeft aan zijn team de befaamde advocaat Cristobal Martell toegevoegd, de man die de celstraf van 21 maanden voor Lionel Messi wist op te schorten nadat die in 2016 in Spanje schuldig werd bevonden aan belastingfraude.

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op de avond van 30 december in nachtclub Sutton in Barcelona. Alves, die uit een eerdere relatie twee kinderen heeft (Victoria en Daniel), zou op een gegeven moment “heel close aan het dansen geweest zijn met een vrouw” en “haar ook een drankje hebben aangeboden.” Na enkele minuten zou Alves vervolgens zijn hand op de schaamstreek van de vrouw gelegd hebben, die zich onmiddellijk wegtrok van de Braziliaan.

Vervolgens zou de vrouw door Alves naar het toilet geleid zijn, waarop hij de deur op slot deed. Daar zou ze geslagen geweest zijn, op de grond gegooid zijn en verkracht zijn. “Hij heeft zijn hand in mijn onderbroek gestoken”, vertelde de vrouw bij ABC. Vervolgens zou de Braziliaanse stervoetballer haar geslagen en gepenetreerd hebben tot hij klaarkwam. Eerder zou hij ook al geprobeerd hebben haar vriendinnen seksueel te benaderen.

Pas nadat Alves de club verlaten had, zou de vrouw de feiten aangekaart hebben bij de security. De vrouw ging ook naar het ziekenhuis voor onderzoek en gaf haar kledij af bij de politie voor dna-onderzoek. Ze gaf ook accurate beschrijvingen van de tatoeages van de voetballer op zijn onderbuik.

Het Spaanse gerecht startte een onderzoek en intussen is Alves ook aangehouden, toen hij tijdens de eindejaarsdagen naar Spanje was afgezakt voor de begrafenis van zijn schoonmoeder. Dat bevestigde de woordvoerder van de Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie, aan persagentschap AFP. Alves blijft voorlopig in de cel en kan niet op borgtocht vrijkomen, omdat de rechter de kans op een vlucht reëel acht. Alves zou met zijn riante salaris immers snel een vlucht naar Brazilië kunnen nemen met een privéjet. Dan moet hij niet langs de douane en blijft hij uit de klauwen van het Spaanse gerecht, omdat er geen uitleveringsverdrag is tussen Spanje en Brazilië.

Ook het feit dat Alves nu al een vierde keer zijn versie van de feiten zou willen veranderen, doet zijn zaak geen goed. Eerder vertelde hij al in drie kwartier tijd drie verschillende versies aan de onderzoeksrechter. Eerst bekende hij effectief in de genoemde club geweest te zijn. In een tweede versie gaf hij toe de 23-jarige vrouw ook gezien te hebben. In een derde verhoor vertelde Alves ten slotte dat er fysiek contact was, maar dat hij niet het initiatief nam.

Quote Het spijt me zeer, maar ik weet niet eens wie de dame is. Ik ken haar niet. Ik hou er niet van om andere mensen te storen, hoe zou ik dat nu kunnen doen bij een vrouw? Dani Alves waste zijn handen eerder al in onschuld

Alves ontkent alle feiten. Eerder vertelde hij ook in de Spaanse tv-show ‘Y Ahora Sonsoles’: “Ik hou ervan om te dansen, maar zonder daarbij in de directe omgeving van andere mensen te komen. Het spijt me zeer, maar ik weet niet eens wie de dame is. Ik ken haar niet. Ik hou er niet van om andere mensen te storen, hoe zou ik dat nu kunnen doen bij een vrouw? Ze brengt op deze manier schade toe aan mij en mijn familie.” Ook op Instagram waste hij z’n handen in onschuld: “Waarom niet lief zijn voor anderen in plaats van ze steeds pijn te proberen te doen?”

Steun van echtgenote

De Braziliaanse rechtsachter is sinds 2017 getrouwd met het Spaanse model Joana Sanz. Zij steunde haar man aanvankelijk volledig. Op Instagram postte ze een foto waar ze de hand van haar man vasthoudt. Met de tekst: “Together.” Sanz gaat door een moeilijke periode, omdat ze ook onlangs haar moeder verloor. “Mijn mama stierf een week geleden. Ik ben de twee pijlers in mijn leven kwijt. Heb alsjeblieft een beetje empathie in plaats van nieuws te zoeken in het verdriet van anderen.”

In een interview op televisie zei ze ook: “Ik weet wie mijn man is. Ik weet hoe respectvol hij is. Ik heb vaak gezien hoe vrouwen het aandurfden iets te proberen bij hem. Terwijl ik ernaast stond. Als ze het doen in mijn aanwezigheid, dan wil ik niet weten wat ze allemaal proberen als ik er niét bij ben.”

Op haar Instagram nam ze woensdagochtend ook een filmpje op. “Ik wil me laten zien. Ik weet dat er veel mensen zijn die zich grote zorgen maken. Nu zoek ik even rust in de storm die boven mijn hoofd woedt. Ik wil zoveel mensen bedanken die mij steunen. Alle berichten die ik krijg, zijn me dierbaar en ze stellen me gerust. Heel erg bedankt!”

Alves staat te boek als een van de beste rechtsbacks aller tijden. Vooral in zijn periode bij Barcelona stapelde hij de prijzen op. Met de Catalaanse club won hij onder meer drie keer de Champions League, zes keer de Spaanse landstitel en vijf keer de Copa del Rey. Ook in Frankrijk (met PSG, twee keer) en Italië (met Juventus) werd hij landskampioen.

