Usual suspects op titelkoers, maar ook traditieclubs in de penarie: hoe staat het er in het buitenland voor bij de jaarwisseling?

Buitenlands voetbalWie het exact een jaar geleden had opgeschreven, had de lachers op z’n hand gekregen: Union gaat het nieuwe jaar in met een bonus van zeven punten. Maar hoe staat het er in het buitenland voor? Wat rest de Barcelona’s dezer wereld nog in 2022? En kan iemand de machines van PSG en Bayern nog afstoppen na Nieuwjaar? Een overzicht van de vijf grootste competities.

Premier League

Is de titelstrijd in Engeland eergisteren in een beslissende plooi gevallen? Chelsea en Liverpool lieten punten liggen, terwijl Manchester City al 10 achtereenvolgende wedstrijden winnend afsloot. De eerste stap naar landstitel nummer vier op vijf jaar tijd lijkt gezet voor Kevin De Bruyne en co. Of kunnen Romelu Lukaku en Chelsea net als in het seizoensbegin weer aan versnelling hoger schakelen? Eerst toch maar even iedereen terug op dezelfde lijn krijgen in Londen na de feestdagen.

Het wordt er wel stilaan een zootje ongeregeld aan de andere kant van het kanaal. Tottenham en Everton moeten door Covid-redenen al drie wedstrijden inhalen, heel wat andere ploegen staan dan weer twee wedstrijden achter op de leider. Eens alles na Nieuwjaar wat op z'n plaats valt, kan de strijd om de dure CL-plaatsen dus pas echt losbarsten. Arsenal, West Ham, Manchester United en Tottenham staan allemaal op een steenworp van elkaar, en ook Wolverhampton en Leicester zijn nog niet uitgeteld. Maar de titel lijkt voor hen alleen nog een verre droom...

Volledig scherm Kevin De Bruyne gaf eergisteren pas z'n eerste twee assists dit seizoen. © Photo News

La Liga

FC Barcelona is zoekende. Onder Koeman draaide het vierkant, Xavi heeft de kar nog niet bepaald kunnen keren. Barça staat zevende. Europees moeten ze het al maar doen met Europa League, en in de competitie hebben ze voorlopig niet eens recht op een Europees ticket voor volgend jaar. Werk aan de winkel. Atlético Madrid doet het indien mogelijk nog slechter. Ze staan dan wel nog een puntje boven FCB, maar pakten amper 4 op 18 sinds begin november en zijn zo ook uit de top vier getuimeld.

Oh ja, Real Madrid. Hen wordt momenteel werkelijk geen strohalm in de weg gelegd naar een 35ste landstitel. Amper één nederlaag tellen ze daar. Of steekt corona in 2022 nog een stok in de wielen? Ze hebben er immers tien besmettingen... Sevilla kan nog ietwat aanklampen, maar ook die volgen al op 6 punten. Daarna is het al kijken naar Real Betis en... Rayo Vallecano. Fantastisch verhaal, want de Madrileense club promoveerde vorig seizoen nog maar net uit de Segunda Division na twee jaar afwezigheid. Met hun vierde plaats hebben ze voorlopig recht op een ticketje Champions League, dat zou een unicum zijn voor de club.

Volledig scherm Krijgt coach Xavi FC Barcelona nog op tijd op het rechte pad? © REUTERS

Serie A

Italië lijkt zich voorlopig nog eens op te mogen maken voor een oeroude Milanese strijd. Dries Mertens en Napoli hebben de rol de laatste weken wat moeten lossen bovenin, terwijl vooral Inter op oorlogspad is en opnieuw aan de leiding staat. De Italiaanse formatie liet onder meer Romelu Lukaku en coach Conte vertrekken afgelopen zomer, maar ook onder Simone Inzaghi knokken ze mee om hun titel te verlengen. AC Milan is voorlopig net als vorig jaar tweede, al hopen Alexis Saelemaekers en co de kloof dit jaar niet zo groot te zien worden na Nieuwjaar.

En Juventus? Die volgen op 12 punten van de leider. Hun rampzalige seizoensstart - het duurde tot eind september voor de Oude Dame eens twee keer op rij kon winnen - is stilaan uitgewist, het tijdperk post-Ronaldo is ingezet. En toch lijken ze in Turijn ook dit jaar niet mee te spelen voor de knikkers. AS Roma hebben ze wel al bijgebeend, want ook daar verloopt het onder José Mourinho niet zoals gehoopt met 'maar’ een zesde stek.

Volledig scherm Alexis Saelemaekers hoopt stadsgenoot Inter nog voorbij te schieten in de stand. © EPA

Bundesliga

Het ging er lang spannend aan toe in Duitsland, maar na een indrukwekkende 15 op 15 van Bayern München is dat onvermijdelijke kloofje toch weer geslagen. Bayern lijkt dus op weg naar landstitel nummer 10 op een rij. Der Rekordmeister. Ze leggen er ook gemiddeld 3 per match in het mandje, niemand doet beter in Duitsland.

Daarachter staat het Borussia Dortmund van Witsel, Hazard en Meunier op 11 punten achterstand tweede. Opvallend: de usual suspects voor die resterende Europese plekken deden het opvallend slecht dit jaar. RB Leipzig staat pas tiende, Wolfsburg dertiende en Borussia Mönchengladbach veertiende. Bayer Leverkusen staat wel gewoon in de top vier, en het verrassende Freiburg prijkt momenteel knap derde. Moet wel gezegd: het verschil tussen de nummers drie en negen bedraagt amper 5 punten...

Volledig scherm Lewandowski draait opnieuw op toerental bij Bayern met 19 goals. © Tobias Hase/dpa

Ligue 1

Het zal u wellicht niet verbazen dat de ploeg met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar hier moederziel alleen op kop staat. PSG verloor dit seizoen nog maar één keer (tegen Rennes) en pakte al 46 op 57. Dat maakt een kloof van al 13 punten op Nice en Marseille. Daar is het dus wel nog spannend, want het Rennes van Jérémy Doku staat net als Montpellier maar op 2 punten van de tweede plaats. Monaco, misschien straks het team van Philippe Clement(?), staat zesde met 29 punten. Voor landskampioen Lille gaat het dit jaar minder vlot, zij staan pas achtste.

Moeten we dan toch een werkpuntje opleggen aan PSG? De samenwerking voorin. Het gouden drietal werd al een paar keer wandelend op het veld gespot. Lionel Messi scoorde in competitie zelfs nog maar één goaltje, ook dat is niet van zijn gewoonte. Als die tandem op volle toeren begint te draaien, kan het ook in de Champions League wel eens eindelijk raak zijn... Want dat is al wel langer de prioriteit in Parijs.

Volledig scherm Lionel Messi en Kylian Mbappé. © AP

