Union krabbelt recht met 2-1-zege tegen Kortrijk, Geraerts kijkt al vooruit naar Brusselse derby: “Respect voor Felice blijft voor de rest van mijn dagen”

De Unionfans kregen vanavond in het Dudenpark zicht op vers bloed. Victor Boniface - die tegen Rangers FC niet speelgerechtigd was - maakte zijn debuut in de aanval van Union naast Dante Vanzeir, ten koste van Simon Adingra. Boniface maakte meteen duidelijk dat hij met zijn sterke lijf als pivot kan functioneren en met zijn snelle loopacties een defensie kan splitten, in zijn enthousiasme voetbalde hij wel niet altijd even zuiver.

Union had iets goed te maken na twee 3-0-uppercuts tegen KV Mechelen en Rangers FC. Maar het tempo en de tegenstander viel in niets te vergelijken met het Europese duel dinsdag. Union nam tegen een slap Kortrijk snel het heft in handen. Boniface claimde al vroeg een penalty, maar hij ging te makkelijk neer. Even later lag de bal wel op de stip, na een haakfout van Sissoko op Lapoussin. Kapitein Teuma zette de strafschop om.

Union voetbalde een tijdlang gezwind: Lapoussin toonde zich erg actief en stelde Ilic op de proef. Lazare toonde zijn infiltratievermogen, maar miste een unieke kans op 2-0 alleen voor doel. Kortrijk bleek amper bij machte tot een tegenstoot, maar ook de daadkracht van Union verslapte. Pas op het einde van de eerste helft konden de bezoekers toch eens dreigen: een schuchtere kopbal van Messaoudi en een dreigende dribbel van Selemani. Het bleef wel wachten op de eerste poging binnen het kader van KVK.

Belhocine gaf met drie wissels bij de rust aan duidelijk niet tevreden te zijn over het spelpeil. Massimo Bruno mocht zo zijn eerste minuten maken. Ook aanjager Kevin Vandendriessche kwam in de ploeg en Kortrijk zette zo toch iets meer druk. In de tegenaanval toonde Union zich wel gevaarlijker. Vanzeir nam een bal meteen op de slof maar kon zijn poging niet kaderen. Op het uur pakte Teuma uit met een begenadigd moment. Hij kapte zich aan de rand van de zestienmeter knap vrij en krulde de bal naast de rechterpaal binnen: 2-0.

Zijn glansrol deed deugd, nadat hij als kapitein in Glasgow de bakens niet had kunnen verzetten. De match leek gespeeld. De soep bij Kortrijk klonterde, maar met Selemani hebben ze wel een klassespeler die met een tegentreffer opnieuw spanning in de partij bracht. Gueye miste zelfs nog een unieke kans op een gelijkmaker, maar ook Union liet na de 3-1 te scoren, KVK-doelman Ilic zette zijn sterke keeperspartij ook nog in de verf met twee parades op harde knallen van Vanzeir. Al bij al haalde Union zonder veel moeite zijn tweede zege van het seizoen over de streep en kruipt in het klassement weer naar de subtop.

Voor uitblinker Teuma was de zege enorm belangrijk om de bittere pil na de Europese uitschakeling in de CL-voorronde tegen Rangers FC door te spoelen: “We hebben de knop kunnen omdraaien. Wat in Glasgow gebeurd is, is achter de rug. Dat was een ontgoocheling, maar we moeten daarom niet alles in de vuilbak gooien. Ik had de indruk dat men dacht: ‘Het is gedaan met Union.’ We moeten de zaken positief bekijken en hebben tegen Kortrijk veel karakter getoond. Het is mijn rol als kapitein om de ploeg opnieuw te mobiliseren, zodat we niet beginnen te twijfelen. Door deze zege komen we niet in een negatieve spiraal.”

Union-coach Karel Geraerts: “Het zal vooral Union tegen Anderlecht zijn” Geraerts beloont zijn spelers met enkele vrije dagen na de zege tegen Kortrijk. Dan start de lange voorbereiding op de derby tegen Anderlecht, op 28 augustus. Union plant komend weekend wel nog een oefenduel in. De derby is is iets naar uit te kijken. Niet alleen omdat Union vorig jaar Anderlecht liefst vier keer in de competitie kloppen kon, maar ook omdat ex-Unioncoach Felice Mazzu nu het andere kamp traint en Geraerts als assistent van Mazzu bij Union doorgroeide tot hoofdcoach nu. Maar Geraerts wil het niet als een duel in een duel zien: “Het zal vooral Union tegen Anderlecht zijn. Ik heb veel geleerd van Felice. Mijn respect voor hem is enorm groot en zal voor de rest van mijn dagen zo blijven. Ik heb er niks op aan te merken.” Bij de spelers van Union valt eenzelfde geluid te horen. “We hebben niets tegen Mazzu”, zegt Teddy Teuma, de kapitein en uitblinker met twee goals tegen Kortrijk. “Maar mensen die elkaar kennen en de rivaliteit tussen clubs maakt deel uit van de schoonheid van een derby.” Ook middenvelder Senne Lynen verwacht een mooie derby: “Ikzelf had een goede band met Mazzu, maar feit is dat we sowieso uitkijken naar een derby en Mazzu nu willen verslaan.”

