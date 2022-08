Union krabbelt na Rangers-uppercut recht met 2-1-winst tegen Kortrijk, kapitein Teuma in hoofdrol

De Unionfans kregen vanavond in het Dudenpark zicht op vers bloed. Victor Boniface - die tegen Rangers FC niet speelgerechtigd was - maakte zijn debuut in de aanval van Union naast Dante Vanzeir, ten koste van Simon Adingra. Boniface maakte meteen duidelijk dat hij met zijn sterke lijf als pivot kan functioneren en met zijn snelle loopacties een defensie kan splitten, in zijn enthousiasme voetbalde hij wel niet altijd even zuiver.

Union had iets goed te maken na twee 3-0-uppercuts tegen KV Mechelen en Rangers FC. Maar het tempo en de tegenstander viel in niets te vergelijken met het Europese duel dinsdag. Union nam tegen een slap Kortrijk snel het heft in handen. Boniface claimde al vroeg een penalty, maar hij ging te makkelijk neer. Even later lag de bal wel op de stip, na een haakfout van Sissoko op Lapoussin. Kapitein Teuma zette de strafschop om.

Union voetbalde een tijdlang gezwind: Lapoussin toonde zich erg actief en stelde Ilic op de proef. Lazare toonde zijn infiltratievermogen, maar miste een unieke kans op 2-0 alleen voor doel. Kortrijk bleek amper bij machte tot een tegenstoot, maar ook de daadkracht van Union verslapte. Pas op het einde van de eerste helft konden de bezoekers toch eens dreigen: een schuchtere kopbal van Messaoudi en een dreigende dribbel van Selemani. Het bleef wel wachten op de eerste poging binnen het kader van KVK.

Belhocine gaf met drie wissels bij de rust aan duidelijk niet tevreden te zijn over het spelpeil. Massimo Bruno mocht zo zijn eerste minuten maken. Ook aanjager Kevin Vandendriessche kwam in de ploeg en Kortrijk zette zo toch iets meer druk. In de tegenaanval toonde Union zich wel gevaarlijker. Vanzeir nam een bal meteen op de slof maar kon zijn poging niet kaderen. Op het uur pakte Teuma uit met een begenadigd moment. Hij kapte zich aan de rand van de zestienmeter knap vrij en krulde de bal naast de rechterpaal binnen: 2-0.

Zijn glansrol deed deugd, nadat hij als kapitein in Glasgow de bakens niet had kunnen verzetten. De match leek gespeeld. De soep bij Kortrijk klonterde, maar met Selemani hebben ze wel een klassespeler. Na een afgeblokt schot van Bruno stond hij op de juiste plaats om de bal netjes in doel te kegelen en zo weer voor spanning te zorgen. Union liet zich de kaas niet meer van het brood stelen, al kwam het goed weg bij een onbegrijpelijke misser van Gueye. Zelf kwam de voor Boniface ingevallen Adingra een voetje te kort voor de 3-1, terwijl KVK-doelman Ilic met twee parades op harde knallen van Vanzeir zijn sterke keeperswerk in het Dudenpark in de verf zette. Union haalde in de slotfase al bij al zonder veel moeite zijn tweede zege van het seizoen over de streep en kruipt in het klassement weer naar de subtop.

