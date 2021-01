Union Berlin - Leverkusen ontsierd door nieuw geval van vermeend racisme: “Dit is heel triest”

“Hij is beledigd vanwege zijn achtergrond. Dat is gedrag dat we niet willen in het voetbal”, zei ploegmaat Jonathan Tah. “Dit is heel triest, veel erger dan onze nederlaag.” Tah zegt te hebben gehoord wat er tegen Amiri is gezegd. Het zou gaan om de woorden “Scheiß-Afghane” - schi*t-Afghaan. “Ik hoop dat dit consequenties heeft en dat de voetbalbond een onderzoek instelt.”