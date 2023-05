Unieke dubbel: Erling Haaland wint als eerste zowel trofee voor Speler van het Seizoen als Beste Jongere in de Premier League

Chelsea heeft een nieuwe trainer: wat is Mauricio Pochettino van plan met Romelu Lukaku?

“Jij kan nog altijd de beste spits ter wereld worden.” In Milaan wacht Romelu Lukaku (30) op een telefoontje van de trainer die over zijn toekomst gaat. De Argentijn Mauricio Pochettino (51) wordt eerstdaags voorgesteld als de nieuwe baas van Chelsea. Hoe eerlijk is hij straks over zijn intenties met ‘Big Rom’? En past hij Lukaku in zijn werkwijze? Wij schetsen de achtergronden.