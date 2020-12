Uitgelekte WhatsApp-gesprekken voeden mysterie: werd hoofdwonde Maradona juist behandeld?

Diego MaradonaBeetje bij beetje geraakt er meer bekend over de laatste dagen van Diego Maradona. Naast zijn laatste spraakbericht aan de nieuwe vriend van zijn ex Verónica Ojeda is nu ook een WhatsApp-gesprek tussen de kinderen van ‘Pluisje’ en medisch personeel gelekt. Daaruit blijkt hoe zij op zoek waren naar een geschikte arts om Maradona mee op te volgen. Omdat ze zich zorgen maakten over de hoofdwonde van hun vader.

Het was het Argentijnse TN Toda Pasión dat screenshots van het WhatsApp-gesprek genaamd ‘Parte médico Olives’ in handen kreeg en publiceerde. In de groep: Maradona’s dochters Dalma, Gianinna en Jana, zijn zoon Diego Junior, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Díaz. De screenshots die circuleren werden genomen vanaf de smartphone van die laatste. Dat valt af te leiden uit het feit dat zijn tekst in het groen staat. Díaz verklaarde contact te hebben gehad met Maximiliano Pomargo, de schoonbroer van Diego’s advocaat Matias Morla die de laatste dagen doorbracht aan de zijde van de betreurde voetballegende. “Maxi zei me dat hij samen met Diego video’s aan het bekijken was en dat ze het goed stellen. Dat Diego enkel wat meer privacy wou”, zo schreef Díaz.

Volledig scherm Enkele screenshots van 14 november op een rij: zijn dochters en zoontje hebben het over een dokter om Diego mee te begeleiden, terwijl de psycholoog duidelijkheid geeft over hoe ‘Pluisje’ het op dat moment stelt. © Rv

Uit de screenshots blijkt verder ook dat zijn kinderen op zoek waren naar een geschikte dokter om de toestand van hun vader mee op te volgen. “Ik ben zojuist gecontacteerd door een persoon van het ziekenhuis die zegt dat papa heeft overgegeven, maar niet onderzocht wil worden”, aldus Dalma op 2 november, net nadat Maradona een hersenoperatie onderging. “Ik geloof dat wij als familieleden niet over alles kunnen beslissen en dat er een arts moet zijn die de medische beslissingen kan nemen.” Op 14 november herhaalde ze haar verzoek. “Leopoldo Luque is een neurochirurg, we moeten aan een huisarts denken”, schrijft Dalma.

Die vaste huisarts - Luque dus buiten beschouwing gelaten - kwam er echter niet. Luque was de man die Maradona opereerde en opvolgde, hij kreeg intussen politie over de vloer in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Maradona’s dood.

Volledig scherm Dalma (links) en Giannina Maradona, toen ze hun vader Diego een laatste keer gingen begroeten in het Casa Rosada in Buenos Aires. © AFP

De medische opvolging van Maradona in zijn laatste dagen is een groot thema. Werd hij wel goed genoeg verzorgd? Familieleden en naasten menen van niet. Een week voordat hij stierf, zou Maradona zijn hoofd gestoten hebben bij een val in zijn huis in Tigre. En dat terwijl hij herstelde van zijn hersenoperatie. Thuisverpleegsters rapporteerden over het incident, maar zouden aangegeven hebben dat er geen verder onderzoek was gedaan om te bepalen of het enige schade had toegebracht. Het Argentijnse gerecht startte intussen een onderzoek naar eventuele nalatigheid bij het medisch personeel dat Maradona (bij hem thuis) moest opvolgen.

Volledig scherm Leopoldo Luque. © AP