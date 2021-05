UEFA trekt prijzengeld Europese competities op: Club al zeker 15,64 miljoen euro rijker, ook duidelijkheid rond Conference League

Noblesse oblige: kampioenen eerst. In de Champions League zal de winnaar van de 30ste editie geen 19 miljoen euro ophalen - de cheque die zaterdag in Porto klaar ligt voor Manchester City of Chelsea - maar wel 20 miljoen euro. De totale prijzenpot bedraagt 2,032 miljard euro. Elke club die aantreedt in de groepsfase, waaronder Club Brugge en mogelijk ook Genk, mag zich verheugen in een premie van 15,64 miljoen euro, dat is 390.000 euro meer dan vorig jaar. Een zege is goed voor 2,8 miljoen (+100.000 euro), een gelijkspel brengt 930.000 euro (+30.000 euro). Een kwalificatie voor de achtste finale is 9,6 miljoen euro waard (+100.000 euro), een kwartfinale 10,6 miloen euro (+100.000 euro), de halve finale 12,5 miljoen (+500.000 euro) en de finale 15,5 miljoen euro (+500.000 euro). Ook de inkomsten uit de market pool (van 292 miljoen naar 300,3 miljoen euro) en de coëfficiënten van de clubs (ranking op basis van prestaties in Europa van de afgelopen tien jaar) nemen toe (van 585 miljoen naar 600,6 miljoen).