UEFA maakt ‘Fans Team of the Year' bekend, met daarin ook een plaatsje voor Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is opgenomen in het UEFA Fans Team of the Year. Meer dan zes miljoen surfers brachten hun stem uit en de middenvelder van Manchester City krijgt logischerwijze nog heel wat schoon volk rond zich. Zo bevolkt hij in de ploeg, die in een 4-3-3-formatie werd neergezet, het middenveld samen met Messi en Thiago Alcántara. Voorin kozen de fans voor de drietand Neymar-Lewandowski-Cristiano Ronaldo, achterin krijgt Neuer een verdediging met Davies, Van Dijk, Sergio Ramos en Kimmich voor zich. Champions League-winnaar Bayern München is met vier spelers (vier en een half eigenlijk, want Alcántara vertrok deze zomer naar Liverpool) de hofleverancier van het sterrenensemble.