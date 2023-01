UEFA legt ‘big spender’ Chelsea vanaf komende zomer aan banden met nieuwe regelgeving

Sinds Todd Boehly in mei het roer van Chelsea in handen nam, lijkt de hoophonger van de Blues nóg groter dan dat onder de vorige eigenaar Roman Abramovitsj al het geval was. De Amerikaan keek niet op een dollar meer of minder en gaf in nog geen jaar tijd al meer dan 500 miljoen uit aan inkomende transfers. Tijdens de zomermercato pakte Chelsea al goed door, maar vooral de koopgekte van deze winter tart alle verbeelding.

Zo kaapte Chelsea Mykhaylo Mudryk voor de neus van Arsenal weg bij Shakhtar Donetsk voor een bedrag van 100 miljoen euro. Ook Benoît Badiashile (AS Monaco) en Noni Madueke (PSV) kostten een smak geld. Tegenover al die uitgaven kan Chelsea maar weinig inkomsten uit transfers zetten: de balans staat inmiddels op meer dan 400 miljoen euro... in het rood. Een bizar cijfer, dat nauwelijks te rijmen valt met de Financial Fair Play-regels die de UEFA enkele jaren geleden in het leven riep om de exorbitante transferuitgaven van de topclubs enigszins in te perken.

Volledig scherm Mykhaylo Mudryk. © AFP

En toch speelt Chelsea het spel volgens de regels. Hoe? Door ongezien lange contracten uit te delen. Normaal gezien tekenen spelers bij een transfer verbintenissen van maximaal vijf, à la limite zes jaar, maar Chelsea gaf Mudryk bijvoorbeeld een contract van 8,5 (!) jaar. Zo kon de Londense club het transferbedrag van 100 miljoen euro afschrijven over 8,5 jaar, waardoor het gigantische bedrag plots ‘maar’ voor een slordige elf miljoen euro werd ingecalculeerd voor de FFP-regels. Voor de transfers van Badiashile (7,5 jaar) en Wesley Fofana (7 jaar) paste Chelsea hetzelfde boekhoudkundig trucje toe.

Volgens het reglement van de Wereldvoetbalbond FIFA mogen spelers slechts contracten van maximaal vijf jaar tekenen, tenzij het langer mag volgens de wet van het land van de club waar de speler naartoe gaat. In het Verenigd Koninkrijk gelden geen restricties, dus doet Chelsea het volgens het boekje.

Maar de club wordt nu aan banden gelegd door UEFA, voor wie ‘big spender’ Chelsea een doorn in het oog is. De Europese voetbalbond wil een maximumtijd van vijf jaar vastleggen over welke periode clubs een transferbedrag kunnen afschrijven. UEFA schiet in actie nadat meerdere clubs hun zorgen zouden hebben geuit over het gedrag van Chelsea.

Die nieuwe regelgeving gaat wel pas in vanaf het begin van de komende zomermercato - Chelsea kan dus nog tot eind januari verder doen met wat ze bezig zijn. Schrik dus niet als ook Lyon-rechtsachter Malo Gusto en Benfica-middenvelder Enzo Fernandez de komende dagen nog op Stamford Bridge belanden. Ook Rode Duivel Amadou Onana staat op het verlanglijstje.

Volledig scherm Todd Boehly. © AP

OVERZICHT INKOMENDE TRANSFERS CHELSEA SINDS OVERNAME TODD BOEHLY Zomer: Wesley Fofana van Leicester voor 80 miljoen euro Marc Cucurella van Brighton voor 65 miljoen euro Raheem Sterling van Man City voor 56 miljoen euro Kalidou Koulibaly van Napoli voor 38 miljoen euro Carney Chukwuemeka van Aston Villa voor 18 miljoen euro Pierre-Emerick Aubameyang van Barcelona voor 12 miljoen euro Gabriel Slonina van Chicago Fire voor 9 miljoen euro Winter: Mykhaylo Mudryk van Shakhtar Donetsk voor 100 miljoen euro Benoît Badiashile van Monaco voor 38 miljoen euro Noni Madueke van PSV voor 35 miljoen euro Andrey Santos van Vasco da Gama voor 12,5 miljoen euro David Datro Fofana van Molde voor 12 miljoen euro João Félix gehuurd van Atlético voor 11 miljoen euro

Lees ook: