UEFA benadrukt dat EK zoals gepland doorgaat in 12 gaststeden, beslissing over publiek valt in april

EK VoetbalHet Europees kampioenschap voetbal gaat voorlopig door zoals gepland, met 12 gaststeden. Dat heeft de UEFA zopas bevestigd. Of er publiek in de stadions zal toegelaten zijn, is nog niet duidelijk.

De Europese voetbalbond UEFA zat vandaag samen om het komende EK te bespreken en vooral te bekijken hoe én of dat kan doorgaan gezien de coronapandemie. Uiteindelijk kwam voorzitter Aleksander Ceferin met goed nieuws. “De UEFA wil EURO 2020 organiseren in de 12 originele gaststeden. Het EK is het vlaggenschip voor nationaal teamvoetbal in Europa en het is cruciaal voor de ontwikkeling van ons voetbal op alle niveaus.”

Zoals de situatie op dit moment is, verandert er dus niets. Het EK, waar de Rode Duivels als favoriet van start zullen gaan, begint nog steeds op 11 juni, de finale staat nog altijd gepland op 11 juli. De wedstrijden worden gespeeld in 12 verschillende gaststeden: Bakoe (Olympisch Stadion), Kopenhagen (Parken), München (Allianz Arena), Londen (Wembley), Boedapest (Puskas Arena), Dublin (Avivastadion), Rome (Stadio Olimpico), Amsterdam (Johan Cruijff ArenA), Boekarest (Arena Nationala), Sint-Petersburg (Sint-Petersburgstadion), Glasgow (Hampden Park) en Bilbao (San Mamés).

Of er publiek in de stadions zal mogen? Daar is nog geen beslissing over genomen. Begin april worden daar nieuwe gesprekken over aangeknoopt.

“Ook de Spelen gaan door”

Twee dagen na de finale op het EK voetbal gaan de Olympische Spelen al van start in Tokio. De voorbije weken waren er veel twijfels of die wel zouden doorgaan, maar IOC-voorzitter Thomas Bach verzekerde op een persconferentie dat ze niet in het gedrang komen. “Wij steken onze tijd niet in speculeren. Voor ons is het niet de vraag óf de Spelen zullen plaatsvinden, maar wel hoe.”

Volledig scherm Thomas Bach © REUTERS