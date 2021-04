Tweet op account Phil Foden blijft voor beroering zorgen: “Post moet altijd eerst goedgekeurd worden”

“Mbappé are you ready”, het leek een heel onschuldige boodschap op het Twitteraccount van Manchester City middenvelder Phil Foden, maar bleek grote gevolgen te hebben. De tweet was niet naar de zin van Foden, die het bericht maar matig kon smaken. De jongeling zette de samenwerking met de beheerder van zijn account per direct stop.

Ten Toes Media, het bewuste bedrijf, heeft nu ook gereageerd op de stopzetting van de samenwerking. Volgens het bedrijf heeft Foden de bewuste tweet goedgekeurd voor die online kwam. “Talenten krijgen altijd de berichten te zien voor ze gepost worden, zonder uitzondering. Ze zijn altijd goedgekeurd en dat is vandaag nog altijd het geval. Phil Foden is een uitzonderlijk persoon en voetballer en we wensen hem enkel het beste toe in de toekomst”, klinkt het via de sociale media van het Londense bedrijf.