Tumult in Spanje door Gerard Piqué: “Verdediger FC Barcelona stopt 4 miljoen in eigen zak

Het concept van de Supercopa is sinds drie jaar een minitoernooi dat in Saoedi-Arabië gespeeld wordt. El Confidencial verdenkt Kosmos Holding, het bedrijf van Piqué, dat het hierbij betrokken was. In totaal ging het om een deal van 40 miljoen euro per jaar, waarvan tien procent naar de kas van Kosmos Holding gaat. Het contract met het Saoedische bedrijf Sela heeft een lengte van zes jaar. De onderneming van Piqué kan dus een bedrag van 24 miljoen euro overhouden aan de deal.

Uit gesprekken met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, bleek dat Piqué zich ook bemoeide met de verdeling van het geld over de deelnemende clubs. Hij stelde aan Rubiales voor om Real Madrid en FC Barcelona acht miljoen euro per editie te beloven. Dan zou er één of twee miljoen euro aan de andere twee clubs gegeven worden, waarna de bond met de overgebleven zes miljoen euro aan de haal zou gaan.

Luis Rubiales

Uit het gesprek bleek dat Piqué bereid was om ver te gaan. “Misschien krijgen we het eruit. We vertellen ze dat Real Madrid niet meedoet als dit bedrag niet op tafel komt. Zo zullen we nog wat extra krijgen.” Rubiales had eerder een gesprek met Real Madrid, waarin de Madrilenen gezegd zouden hebben dat ze niet bereid zijn om voor minder dan acht miljoen euro in het buitenland te spelen. De twee bespreken de beste strategie om iedereen toch zover te krijgen. Rubiales vreest dat Madrid nee tegen hem zal zeggen.

Uiteindelijk belde Rubiales op 15 september 2019 met Piqué en zegt hij dat de deal in kannen en kruiken is. De voorzitter feliciteerde de verdediger van FC Barcelona: “Geri, gefeliciteerd en ik heb het niet over de geweldige wedstrijd van gisteren of je doelpunt. Ik bedoel dat het al na twaalf uur is en dus is de overeenkomst met Saudi-Arabië beklonken. Een knuffel en bedankt voor alles.”

Het is niet de eerste keer dat Piqué en zijn bedrijf in opspraak komen vanwege de schijn van belangenverstrengeling. Eerder bemoeide Kosmos Holding zich al met de sponsordeal tussen Rakuten en FC Barcelona, terwijl Piqué al jaren onder contract staat bij de Catalaanse club.

