Trossard toont z'n klasse bij eerste basisplek voor Arsenal, maar City en De Bruyne stoten door in FA Cup

FA CUPManchester City heeft de Engelse topper in de FA Cup gewonnen. Nathan Aké velde op het uur het verdict van Arsenal, waar Leandro Trossard voor rust veruit de gevaarlijkste man was.

En of hij z’n visitekaartje afgaf, Leandro Trossard. Na een weekje bij z’n nieuwe werkgever kreeg de Rode Duivel z’n eerste basisplek. Hij was in de eerste helft by far de gevaarlijkste man op het veld.

Al na enkele minuten zette hij John Stones op het verkeerde been, de daaropvolgende uithaal van Tomiyasu werd gered door Ortega. Wat later schoot Trossard na een fraaie overstap zélf, Ortega pareerde op de overhoekse knal. Lewis - z’n naaste belager - werd nadien alweer afgetroefd, maar Nketiah tikte de lage voorzet van Trossard naast. “Leandro is klaar voor dit niveau”, klonk het bij ex-City-doelman Nicky Wever op BBC Radio.

Volledig scherm Trossard. © AFP

Arsenal won op punten de eerste helft. City creëerde te weinig. Eén keer was het er dicht bij voor rust, niet toevallig via die andere Belg. Een krul van De Bruyne ging rakelings naast. Het mocht toch iets meer zijn.

Aké

Aanvankelijk weinig beterschap in de tweede helft. Tot het bij de eerste kans na rust - op het uur - plots raak was voor ‘The Citizens’. Alvarez, net ingevallen en een WK-revelatie bij wereldkampioen Argentinië, stak het vuur aan de lont met een geweldige pegel op de paal. Grealish nam over en bediende na veel vijven en zessen Aké. De Nederlandse verdediger schoof perfect in het hoekje binnen. Trossard, die na rust nog weinig in het stuk voorkwam, ging meteen rusten. Sambi Lokonga was dan al ingevallen.

De goal schonk City controle. Het nam het commando in handen. Met het einde in zicht kwam Arsenal toch nog enkele keren piepen, veelal via Martinelli, de concurrent van Trossard. Maar een slotoffensief kwam er nooit. Zo plaatste City zich voor de achtste finale van de FA Cup. Arsenal kan zich nu vol focussen op de landstitel.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.