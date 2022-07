Trossard is klaar voor het nieuwe seizoen: loepzuivere hattrick in 15 minuten tegen Espanyol

Ligue 1 “Tranquilo!”: spanning tussen Messi en Ramos loopt even hoog op na fout van Spanjaard op gewezen rivaal

Eén van dé vragen bij de overstap van Lionel Messi naar PSG vorige zomer: zou hij het wel kunnen vinden met Sergio Ramos, het Real-icoon waarmee de Argentijn het geregeld aan de stok had in de Clásico’s? Dat bleek best mee te vallen, tot een incident op de recentste PSG-training in Japan toch even de wenkbrauwen doet fronsen.

26 juli