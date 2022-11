Trekt Cristiano Ronaldo écht naar Saoedi-Arabië? "Deal van 200 miljoen euro per jaar met Al-Nassr komt steeds dichter”

Buitenlands voetbalGaat Cristiano Ronaldo echt in Saoedi-Arabië spelen? Volgens ‘MARCA’ staat de 37-jarige Portugees steeds dichter bij een overeenkomst met Al-Nassr. Volgens de Spaanse krant kan ‘CR7' er ​​200 miljoen euro per jaar gaan verdienen (salaris en publiciteitsinkomsten). Zet Ronaldo zijn sportieve honger aan de kant en zwicht hij voor de petrodollars?

Tot vorige week lag de Portugees nog onder contract bij Man United maar nu is hij een free agent. Ronaldo had zich onmogelijk gemaakt na een ruchtmakend interview. Hij voelde zich verraden en ongewenst, vertelde CR7, die onder coach Erik ten Hag geen titularis meer was bij Man U, waar hij 450.000 euro per week verdiende.

Een lachertje vergeleken met het bod dat Al-Nassr hem nu volgens ‘MARCA’ deed: een contract van 2,5 jaar, goed voor 200 miljoen euro per seizoen aan inkomsten. Ofwel circa 3,8 miljoen euro per week. Dat omvat zijn loon en publiciteitsinkomsten. Momenteel is Kylian Mbappé de best verdienende voetballer. PSG betaalt hem de komende drie jaar 630 miljoen, inclusief alle bonussen en tekengelden. Na belastingen houdt hij er netto nog ongeveer de helft van over, wat op weekbasis overeenkomt met twee miljoen euro.

Volgens de Amerikaanse zender ‘CBS’ zijn de onderhandelingen tussen Ronaldo en de Saoedische club al in de zomer begonnen. En ‘MARCA’ zegt vandaag dat de deal steeds dichterbij komt. Na het WK zou Ronaldo z'n definitieve antwoord geven. Prins Faisal Bin Turki, de eigenaar van Al-Nassr, wil met de komst van ‘CR7' zijn team op de kaart zetten. David Ospina (ex-Napoli) en Luiz Gustavo (ex-Bayern) spelen er al. En aangezien de interesse in Ronaldo uit grotere competities momenteel uitblijft, lijkt hij te zullen toehappen, aldus de Spaanse krant. Al blijft de vraag of Ronaldo - altijd op zoek naar meer - echt zinnens is om zich te gaan begraven in de woestijn.

Financieel mag het voorstel ook wel aanlokkelijk zijn, vraag is of Ronaldo dat geld nog nodig heeft: volgens Forbes rondde hij in 2020 al de kaap van 1 miljard dollar aan inkomsten. Veertig procent daarvan haalt hij uit commerciële partnerships met onder Nike en Tag Heuer.

Voorlopig ligt Ronaldo’s focus op het WK. Ronaldo kon zich al plaatsen voor de achtste finales.

