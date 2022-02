Trebel komt na debuut in Zwitserland terug op periode bij Anderlecht: “Ze hielden zich niet aan hun beloftes”

Daar stond-ie dan, in het Stade de Genève van Servette. Voor het eerst sinds 258 dagen maakte Adrien Trebel nog eens zijn opwachting in de hoofdmacht - in de basis dan nog wel. Niet die van Anderlecht, wel die van Lausanne. Een nieuw hoofdstuk in de carrière van de Fransman, die verguisd was bij paars-wit. “Dat is nu eenmaal het leven van een voetballer”, aldus Trebel na de 1-0-nederlaag in een interview met het Zwitserse Blick. “Ik heb die pagina omgedraaid. Ik denk er niet meer aan en concentreer me voor 100 procent op Lausanne.”