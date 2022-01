Transfer van Jordan Lukaku naar Italiaanse tweedeklasser op de helling? “Er is onverwachte vertraging”

Lazio, zijn huidige club, overweegt om het contract van Jordan Lukaku te ontbinden om hem een handje te helpen in zijn zoektocht naar speelminuten - die krijgt hij niet in Rome. De 27-jarige flankverdediger komt niet voor in de plannen van Lazio-coach Maurizio Sarri en de club wil hem graag van de loonlijst.

Het leek erop dat Vicenza hem zo gratis zou kunnen inlijven, maar de club is daar intussen niet meer zo zeker van. “Er is vertraging. Ik weet niet of een ander team zich heeft gemeld. Of dat de jongen toch zijn bedenkingen heeft”, aldus Balzaretti. “Maar we geven niet op en we proberen opnieuw vooruitgang te boeken in de onderhandelingen. Een transfer hangt niet af van Lazio. Wel van onze positie in de rangschikking blijkbaar.”