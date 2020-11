‘Trainer, ik lijk steeds meer op jou’: hoe Lukaku stilaan transformeert in zijn mentor, Antonio Conte

In de lente van 2016 neemt Romelu Lukaku zijn smartphone ter hand. In de zoekbalk van zijn contactenlijst zoekt hij onder de P naar Paul Pogba, op dat moment nog een boezemvriend. In een uitgebreid interview, waarvan passages in ‘The Times’ verschenen, gaat hij verder in op dat ene telefoontje. Ene Antonio Conte is het onderwerp van gesprek.